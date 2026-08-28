Javier Cámara, Marta Nieto y Omar Ayuso, las grandes caras de Nave 10 Matadero para otoño: del punk ochentero al amor extraterrestre

Nave 10 Matadero arranca la temporada por todo lo alto. De septiembre a diciembre, la sala Max Aub reunirá a María Velasco, Pablo Remón, José Padilla y Pablo Messiez, cuatro nombres de fuerte personalidad dentro de la dramaturgia española contemporánea, en una programación donde el amor, lo cotidiano, la memoria y el miedo aparecen una y otra vez bajo disfraces muy diferentes. No es casual que este inicio mire tanto hacia los vínculos: incluso cuando se habla de extraterrestres, de una banda de punk y del peor accidente de la historia de la aviación comercial, en el fondo, ojo, las obras acaban interrogando al individuo frente a los demás: cómo se ama, cómo se envejece junto a un pasado que no termina de desaparecer, cómo se construye un desastre...

La encargada de levantar el telón será María Velasco con Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos, que podrá verse del 3 al 20 de septiembre. La autora y directora, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, recupera una obra que ya pasó por Nave 10 y que mezcla intimidad, elementos fantásticos, humor romántico, danza y música en directo. En su centro hay una mujer que ha superado los 40 y parece haber clausurado la posibilidad de una nueva historia amorosa, hasta que lo extraordinario irrumpe en su vida. Maricel Álvarez y María Jáimez alternan el personaje protagonista, acompañadas por Carlos Beluga. La pieza regresa después de la buena acogida obtenida en 2025 y abre el curso desde un lugar poco habitual: no tanto preguntándose si todavía existe el amor, sino qué clase de acontecimiento necesitaríamos para permitirnos creer de nuevo en él. Velasco emplea aquí la ciencia ficción menos como escapatoria hacia otros mundos que como herramienta para observar este con cierta distancia.

Javier Cámara y Marta Nieto encabeza en el reparto de 'Verborrea'. / CARLOS LUQUE

Octubre pertenecerá a Pablo Remón. Hasta el 1 de noviembre presentará Verborrea, escrita y dirigida por él mismo. Remón, Premio Nacional de Literatura Dramática 2021, reúne además un reparto especialmente reconocible: Javier Cámara, Israel Elejalde, Marta Nieto y Emilio Tomé. El punto de partida tiene algo de resaca generacional. Los antiguos integrantes de una banda punk de los años 80 viven apartados en una casa deteriorada de la Sierra Norte madrileña. Lo que alguna vez pudo representar rebeldía, juventud o deseo de ruptura se encuentra ahora convertido en ruina material y emocional. La obra se mueve por el terreno de la tragicomedia y, según la presentación del teatro, mantiene ecos de universos tan distintos como los de Harold Pinter y Luis Buñuel. La imagen resulta poderosa: cuatro personajes que hicieron del rechazo al sistema una identidad terminan encerrados con sus propios fantasmas. Más que la nostalgia de una época, Verborrea promete jugar con aquello que sucede cuando las mitologías personales sobreviven a quienes las crearon.

José Padilla dirige 'Take off (Nada de esto tenía que haber ocurrido)'. / CEDIDA

En noviembre, la programación cambia radicalmente de escala. José Padilla lleva a escena Take Off (Nada de esto tuvo que haber ocurrido), del 5 al 15, tomando como materia dramática la colisión de dos Boeing 747 ocurrida en Tenerife en 1977, en la que murieron 583 personas. La función, interpretada por Almudena Puyo, Carlota Gaviño, Kevin de la Rosa y Lucía Trentini, combina testimonios, resonancias históricas y materiales documentales. Pero Padilla no plantea únicamente una reconstrucción de los hechos. Su interés está en analizar la propia mecánica del desastre: esa sucesión de decisiones y circunstancias que termina provocando algo que, contemplado después, parece imposible. La obra circula entre registros para acercarse a la catástrofe no como una anomalía caída del cielo, sino como el resultado de un determinado orden humano.

Cuatro universos

El último estreno del cuatrimestre llegará el 20 de noviembre y permanecerá en cartel hasta el 20 de diciembre. Pablo Messiez firma La forma humana, una nueva creación que vuelve sobre una de las grandes obsesiones de su teatro: los cuerpos, las palabras y la dificultad de encontrarse verdaderamente con el otro. Inspirado en ideas de Francis Bacon acerca de la materia, Messiez propone utilizar ese paréntesis excepcional que crea una función teatral para hacerse preguntas de apariencia sencilla y respuesta cada vez más complicada: cómo estamos viviendo, qué clase de comunidad estamos construyendo y de qué manera queremos hacerlo en el futuro. Omar Ayuso, Cris Blanco, Rebeca Hernando y José Juan Rodríguez integran el reparto.

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Omar Ayuso, en 'La forma humana'. / CARLOS LUQUE

Vista en conjunto, la selección dibuja un arco curioso. Comienza con alguien dispuesto a reconsiderar el amor después de una irrupción casi cósmica y concluye preguntándose si todavía sabemos convivir. Entre medias quedan los restos de una juventud punk y una tragedia aérea examinada desde sus engranajes. Cuatro universos muy diferentes unidos por una sospecha compartida: quizá entendemos mejor quiénes somos cuando algo altera el orden previsto.Nave 10 quiere, además, que la temporada no termine en el escenario. Su actividad se completa con proyectos de mediación, formación y pensamiento. El 3 de septiembre comienza la tercera edición de la Escuela de Espectadores Sénior, dirigida a mayores de 65 años de Arganzuela y Usera; entre el 6 y el 16 de octubre, Mariano Tenconi Blanco impartirá el seminario de dramaturgia Teatro de biblioteca; y el 17 de noviembre Pablo d'Ors abrirá el nuevo ciclo de conferencias escénicas del espacio.