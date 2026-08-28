Herido grave un hombre de 49 años tras recibir un disparo en Villa de Vallecas

Un hombre de 49 años ha resultado herido grave tras recibir un disparo en un muslo la noche del jueves en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, según han informado fuentes de Emergencias Madrid y de la Jefatura Superior de Policía.

El suceso ocurrió sobre las nueve de la noche en la calle Puerto de Lumbreras, a la altura del número 22, después de que los servicios de emergencia recibieran una llamada alertando de que había un hombre sentado en la vía pública con una herida de arma de fuego en una pierna.

Los primeros agentes de la Policía Nacional que llegaron al lugar taponaron la herida de la víctima hasta la llegada de los sanitarios del Samur-Protección Civil, que consiguieron estabilizar al hombre antes de proceder a su traslado al Hospital 12 de Octubre. El herido permanecía consciente durante la asistencia sanitaria, aunque presentaba una importante destrucción muscular en la zona del muslo afectada por el disparo. El convoy sanitario fue escoltado durante el traslado al centro hospitalario por agentes de la Policía Municipal de Madrid.

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La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el tiroteo y localizar al autor del disparo. Por el momento no han trascendido más detalles sobre el origen del suceso ni sobre la posible relación entre la víctima y el agresor.