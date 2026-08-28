La vuelta de Harry Potter al cine, un tributo a ABBA o el mercado medieval de Navalcarnero: estos son los mejores planes para este fin de semana en Madrid

Agosto se despedirá de los madrileños con un fin de semana muy musical. Por encima de los 10 euros, hay desde las últimas funciones de noches del olivar, hasta el concierto de The Weeknd, pero también puede ir gratis a una presentación de Siloé o a un tributo a ABBA. Al mismo tiempo, un municipio a menos de una hora de la capital se remonta al medioevo con su mercado de época y la magia del mundo de Harry Potter celebra su 25 aniversario con un reestreno en los cines.

Harry Potter y la piedra filosofal en Cibeles de cine

Cibeles de cine comienza su penúltimo fin de semana bajo las estrellas compartiendo la primera llegada a Hogwarts de Harry Potter. La función será a las 22:00 horas este sábado 29 de agosto, doblado en español y con la participación de Sergio Casas, creador de contenido fanático del mundo mágico, junto a Iván Fuentes, crítico de cine, para comentar detalles, secretos, influencias y momentos icónicos que hicieron de esta película un hito cultural.

Cibeles de cine vuelve a contar la primera vez de Harry Potter sobre la plataforma 9 y 3/4 / WARNER BROS. - Archivo

De igual forma, una versión extendida también estará en cines desde el 3 de septiembre a las 20.30 horas en los Cines Verdi de Madrid, que ya han puesto las entradas a la venta, así como en cines Cinesa, entre otros. A su vez, este fin de semana Cibeles de cine también proyectará Romeo + Julieta este domingo en el 30 aniversario de la película 'shakespereana' este domingo.

🔗 7 euros en taquilla y 8 euros en el portal web 📍Galería de Cristal de CentroCentro, situada en el interior del Palacio de Cibeles 📆 Sábado 29 de agosto

Mercado medieval a 40 minutos de Madrid

Del 28 al 30 de agosto, Navalcarnero, a 40 minutos de Madrid, recupera su famoso mercado con recreaciones históricas en la XIX edición de su Real Mercado del Siglo de Oro, donde podrá asistir a la recreación de la boda real entre el rey Felipe IV y Mariana de Austria.

Navalcarnero regresará al medioevo con su Real Mercado del Siglo de Oro / @Lisa Fotios (Pexels)

Exhibiciones, teatro y música se pasearán por las calles en un ambiente de época dentro de este mercadillo medieval, por lo que en su Plaza de Segovia, no será extraño ver vestimentas antiguas, ya sea de asistentes o de personajes caracterizados mientras interactúan con vecinos y viandantes.

📍Plaza Segovia, Navalcarnero 📆 Del 28 al 30 de agosto

Tributo ABBA

Este sábado 29 de agosto a las 21:30 horas, estará el concierto gratuito 'Siempre ABBA', homenaje sinfónico a la agrupación sueca. Durante unos 80 minutos, el público coreará canciones tan populares como Chiquitita o Dancing Queen en este espectáculo de estreno mundial.

Veranos de la Villa se despide con un tributo a ABBA / Epe

La actividad será el cierre de los Veranos de la Villa en el auditorio al aire libre del Parque Enrique Tierno Galván. La Orquesta y coro de RTVE, dirigida por Raúl Benavent, estará encargada de la banda sonora, y Lucía Ambrosini, Paule Mallagarai, Javier Santos y Xabier Nogales serán los solistas.

📍Auditorio al aire libre del Parque Enrique Tierno Galván 📆 Sábado 29 de agosto a las 21:30 horas

Siloé, Malú y Cali y el Dandee se presentarán gratis en las Fiestas de San Sebastián de los Reyes

Siloé encabeza el cartel de las Fiestas Patronales de San Sebastián de los Reyes. Este domingo 30 de agosto se subirá al escenario del auditorio municipal donde presentará las canciones de su quinto álbum 'Terrorismo Emocional', así como sus éxitos 'Todos los besos', 'Que merezca la pena' o 'Esa estrella'.

Noticias relacionadas

La banda de música SILOÉ en Madrid, se presentará este fin de semana en las Fiestas de San Sebastián de los Reyes / Alba Vigaray / EPC

Malú se suma a la celebración del Santísimo Cristo de los Remedios el sábado 29 de agosto, mientras que Cali y el Dandee cantarán 'Yo te esperaré' en el mismo escenario, pero un día antes, el viernes 28. A la par, este fin de semana han comenzado las Verbenas del distrito Fuencarral-El Pardo llenas de juegos, concursos, gamo y fuegos artificiales.