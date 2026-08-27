Evitar al campeón y allanar el camino hacia el Metropolitano: los deseos del Real Madrid y Atlético en el sorteo de la Champions

El camino europeo de Real Madrid y Atlético de Madrid arranca este jueves en Mónaco. El sorteo de la fase liga de la Champions dibujará los primeros ocho partidos de ambos equipos en su carrera por alcanzar una final que, esta temporada, tendrá Madrid como destino. El Metropolitano es el escenario escogido por la UEFA para disputar la gran final de la Champions en la presente temporada. Por esta misma razón, el sorteo adquiere un significado especial para los rojiblancos, pero también marcará la hoja de ruta del nuevo proyecto de José Mourinho al frente del conjunto blanco. Será necesario prestar especial atención a lo que pueda suceder este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco desde las 18:00 horas.

También será turno para el resto de equipos españoles. Barça, Villarreal y Real Betis conocerán el que puede ser el camino hacia el éxito continental. Se repetirá el formato de las últimas dos temporadas, con una clasificación compuesta por 36 participantes para ver quién consigue la clasificación directa para octavos, quién cae eliminado o quién queda relegado a jugar la repesca. Con este formato, los equipos jugarán ocho partidos en la fase liga. Se enfrentarán a ocho contrincantes diferentes, jugando la mitad de los compromisos en casa y la otra mitad como visitante. Para determinar los ocho rivales, los clubes se dividirán en cuatro bombos que distribuyen a los participantes según el coeficiente UEFA.

Al final de esas ocho jornadas, se determinará el destino de cada uno de los clubes. Los ocho primeros clasificados avanzarán automáticamente a octavos de la Champions, mientras que los situados entre el 9º y el 24º puesto disputarán una eliminatoria de 'playoffs' a doble partido para asegurarse el pase a los octavos. Aquellos que ocupen las posiciones 25ª e inferiores quedaran eliminados de competición europea. A partir de los 'playoffs' de la repesca, la Champions mantiene su formato a dos partidos hasta las semifinales. En los 'playoffs', las entidades que terminen entre el 9º y el 16º puesto serán cabezas de serie en el sorteo, por lo que se enfrentarán a un equipo situado entre el 17º y el 24º puesto con la vuelta en casa. Los ocho clubes que ganen esas eliminatorias pasarán a octavos de final, donde se enfrentarán a uno de los ocho primeros clasificados, que serán cabezas de serie en la ronda de octavos.

El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League determinará los primeros ocho enfrentamientos de cada uno de los equipos. En esta primera etapa no se pueden enfrentar conjuntos del mismo país salvo causas de fuerza mayor. La protección se elimina en octavos de final. Un participante tampoco puede jugar contra más de dos equipos de un mismo país. Aquel que derrote al equipo con ventaja de campo, heredará dicha condición de cara a rondas futuras.

El PSG, rival a evitar en el Bombo 1

El Real Madrid y el Atlético de Madrid, junto al FC Barcelona, quedan encuadrados en el Bombo 1. Hasta el segundo bombo cae el Real Betis. El Villarreal, ocupa una plaza en el tercero. En el selecto grupo al que pertenecen los equipos madrileños aparecen los rivales de mayor entidad. Madridistas y atléticos recibirán a uno de estos conjuntos en la capital de España y actuarán como visitantes ante otro de ellos. El PSG (bicampeón de Europa), Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Manchester City e Inter componen este primer bombo. Los de Luis Enrique ejercen como defensores del título por segundo año consecutivo. Una visita al Parque de los Príncipes o el Emirates Stadium no sería la mejor de las noticias para los equipos madrileños en los primeros compases de la temporada. Un compromiso por tierras bávaras tampoco sería de buen agrado para los representantes madrileños. El Inter o un Manchester City en horas bajas se antojan como rivales más asequibles en este bombo.

Luis Enrique celebrando su segunda Champions consecutiva con el PSG. / EFE/ ANNA SZILAGYI

United y Dortmund, los 'cocos' del Bombo 2

El Borussia Dortmund vuelve a aparecer como uno de los rivales más incómodos del segundo bombo como viene siendo habitual en las últimas temporadas. El conjunto alemán mantiene su condición de habitual de la máxima competición continental y vuelve a estar entre los equipos que pueden elevar notablemente la dificultad del calendario. Su experiencia en la Champions y la exigencia que supone jugar en el Signal Iduna Park convierten al conjunto alemán en uno de los nombres que tanto Real Madrid como Atlético preferirían no encontrar en el sorteo. El otro gran nombre es el Manchester United, que regresa a la Champions después de recuperar su plaza entre la élite inglesa. Otro rival de gran tradición europea que puede complicar el camino de los madrileños en su objetivo por alcanzar el ansiado top-8. Aston Villa, Roma, Sporting CP, Real Betis, Porto, Brujas y PSV Eindhoven completan este segundo grupo de equipos.

Un viaje al círculo polar ártico y el 'infierno' turco, escenarios a evitar

El bombo 3 esconde más peligro del que puede aparentar a primera vista. Napoli, Galatasaray y Bodø/Glimt son tres de los equipos que Real Madrid y Atlético querrán evitar, no tanto por su potencial individual como por lo que supone jugar en sus respectivos estadios. El Diego Armando Maradona de Nápoles y el Ali Sami Yen de Estambul son dos de los escenarios con mayor presión ambiental del fútbol europeo, mientras que el desplazamiento para medirse al Bodø añade un componente completamente diferente: un viaje al norte de Noruega y la visita a un equipo que ya ha demostrado su capacidad para competir en Europa, imponiéndose a Inter o Manchester City recientemente. Equipos como Lille, RB Leipzig, Feyenoord, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Fenerbahçe completan este Bombo 3.

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El Bodø/Glimt se hizo fuerte en Noruega durante la pasada Champions. / EFE/ MATS TORBERGSEN

El Como lidera el Bombo 4

El Como 1907 se presenta como el principal rival a evitar del último bombo. El conjunto italiano afronta la primera Champions de su historia después de consolidarse en la élite. Su aparición en el Bombo 4 podría deparar un camino realmente complicado a cualquiera de los equipos madrileños. Más que por su potencial futbolístico, el Sabah aparece como un desplazamiento a evitar. El conjunto de Azerbaiyán acaba de hacer historia al clasificarse por primera vez para la Champions, después de remontar al Hapoel Beer Sheva en una eliminatoria que se marchó a la prórroga. Medirse al conjunto de Europa del este supondría uno de los viajes más largos de la historia de la competición. Stuttgart, Slavia Praga, Lens, Sabah, LASK Linz, Viking, Slovan Bratislava y AEK Atenas conforman el último de los bombos.