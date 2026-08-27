PROGRAMACIÓN
Seis días de arte sin piedad: cuerpos, heridas y rituales al límite en el festival Ídem de La Casa Encendida
Cecilia Vicuña, Mike Parr y Lucrecia Martel encabezan una edición que mezcla cine, música y poesía para sacudir Madrid del 22 al 27 de septiembre
La Casa Encendida celebrará del 22 al 27 de septiembre una nueva edición de Ídem, su encuentro dedicado a las artes vivas y la creación comunitaria. Bajo el lema Ecotopías, el festival reunirá 10 propuestas de una veintena de artistas y reforzará este año su perfil internacional. La programación, comisariada por Rolf Abderhalden, plantea el arte como un espacio desde el que pensar la crisis ambiental, la convivencia y las relaciones entre comunidades, territorios y distintas formas de conocimiento.
El programa comenzará con Canción zambra de la goma laca, una intervención protagonizada por Yinka Esi Graves, Niño de Elche y Hermanos Pizarro que recorrerá distintos espacios del centro cultural. La propuesta dialogará con la exposición continentes como semillas y conducirá al público hasta Onna no ko joshi (Las chicas), la nueva pieza sonora de Rodrigo García. La inauguración resume así una de las claves de Ídem: romper las fronteras entre disciplinas y transformar el edificio en un territorio de experimentación artística.
Entre los principales nombres figura el australiano Mike Parr, que actuará por primera vez en España. El veterano performer estrenará mundialmente I Climb I fall, una obra creada para La Casa Encendida en la que volverá a someter su cuerpo a un ejercicio de resistencia física y temporal. La acción incluirá la subida y bajada repetida de una escalera y concluirá con Parr pasando la noche en una cama instalada en el patio, prolongando la performance más allá de la duración habitual de un espectáculo.
La chilena Cecilia Vicuña llevará al festival dos trabajos atravesados por la poesía, los saberes ancestrales y la preocupación ecológica. En Lavar nos invitará al público a participar en un ritual colectivo por las calles de Lavapiés en torno al agua, la memoria y el territorio. También presentará Niebla y aliento, un recital performativo junto a Ricardo Gallo, Urián Sarmiento y Juan Manuel Toro en el que la palabra poética se mezclará con la improvisación musical y las tradiciones sonoras andinas.
Buscar diálogos
El cine tendrá su espacio con Lucrecia Martel, que conversará con Rolf Abderhalden antes de la proyección de Nuestra tierra, su primer largometraje documental. El encuentro abordará el proceso desarrollado por la directora argentina junto a miembros de la comunidad Chuschagasta y abrirá una reflexión sobre las responsabilidades que implica trabajar artísticamente con comunidades atravesadas por conflictos históricos. La memoria y la percepción también aparecerán en las propuestas de Olga de Soto e Iara Solano, que completan algunas de las principales líneas temáticas del encuentro.
La programación se cerrará con la segunda edición del laboratorio Experimenta/Madrid, en el que doce jóvenes creadores trabajarán sobre En la soledad de los campos de algodón, de Bernard-Marie Koltès. Coordinados por Rolf Abderhalden y Miguel Oyarzun, trasladarán fragmentos del texto a diferentes espacios de Lavapiés y buscarán el diálogo con sus habitantes. Con esta propuesta, Ídem vuelve a defender unas artes vivas conectadas con la ciudad y con los debates contemporáneos, convirtiendo durante seis días La Casa Encendida y su entorno en un espacio de creación compartida.
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