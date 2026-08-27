Los rivales del Atlético de Madrid en la Champions League 2026/2027

El Atlético de Madrid afronta otra edición de la Champions League con, de nuevo, el sueño de la 'Orejona'. El conjunto del Cholo Simeone alcanzó las semifinales de la pasada edición cayendo ante el Arsenal de Mikel Arteta y dejando en el camino a equipos como Brujas, Tottenham o FC Barcelona, equipo con el que este verano ha tenido sus más y sus menos debido al interés del club culé en el jugador rojiblanco Julián Álvarez.

El equipo colchonero se clasificó a esta Liga de Campeones de forma directa terminando cuarto en LaLiga EA Sports 2025/26, a tres puntos del Villarreal, tercer clasificado, y a 15 del campeón, el Barça.

En el sorteo de este jueves celebrado en el Grimaldi Forum de Mónaco, el equipo rojiblanco, en el bombo 1 debido a su coeficiente UEFA por su desempeño en los últimos años, ha sido emparejado con ocho equipos, con cuatro partidos en casa y cuatro fuera.

Uno de los alicientes más potentes para el Atlético esta temporada es que la final de la actual edición se disputará en el estadio Riyadh Air Metropolitano el 5 de junio de 2027. Una motivación extra para que el equipo de Simeone.

Destacan las visitas en el Metropolitano de Bayern de Múnich y Manchester United, además de los duros viajes a Liverpool, Eindhoven o Bodo que pueden complicar el camino del equipo madrileño en esta fase liga.

Los rivales del Atlético son, en casa Bayern de Múnich, Manchester United, Fenerbahce y Viking; como visitante: Liverpool, PSV, Bodo Glimt y Stuttgart.

Bayern de Múnich (local)

El primer gran rival de los del Cholo será el siempre temible Bayern de Múnich de Kompany, también del bombo 1. El equipo alemán es el más grande de su país y cuenta con 6 títulos de Champions League. El Metropolitano recibirá a un equipo plagado de estrellas con Harry Kane, Michael Olise, Joshua Kimmich o Luis Díaz, a las que en este mercado se han unido jugadores como Ismael Saibari o Nathaniel Brown.

Estadio: Allianz Arena

Entrenador: Vincent Kompany

Estrella: Harry Kane

Jamal Musiala, del Bayern de Munich, celebra un gol esta temporada / ANNA SZILAGYI / EFE

Manchester United (local)

Los 'red devils' afrontan esta vuelta a la Champions con las energías renovadas. Michael Carrick, que cogió el relevo de Amorim, revivió al equipo de Mánchester y lo clasificó para la máxima competición europea, recuperando sensaciones de equipo grande a final de temporada. Con la vuelta del niño prodigio Marcus Rashford y los fichajes de Baleba (76 millones), Andrey Santos (56 millones) o Youri Tielemans (41 millones), los ingleses no han empezado con buen pie la temporada de la Premier, pero hay esperanzas puestas sobre el equipo que hace años que busca recuperar su lugar entre los grandes de Europa. Veremos en qué punto de la temporada está cuando visite el Metropolitano.

Estadio: Old Trafford

Entrenador: Michael Carrick

Estrella: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes, futbolista del Manchester United / EFE

Liverpool (visitante)

Con una nueva etapa bajo el mandato del español Andoni Iraola y con refuerzos como Ronald Araujo, Jéremy Jacquet o Víctor Muñoz, los 'reds' necesitan devolver a Anfield un equipo capaz de luchar por todo de nuevo y recordar a las etapas de Klopp. Difícil desplazamiento para los del Cholo en uno de los feudos más icónicos de Europa.

Estadio: Anfield

Entrenador: Andoni Iraola

Estrella: Dominik Szoboszlai

Araujo, en su debut en la Premier League / ADAM VAUGHAN / EFE

PSV (visitante)

Después de ganar tres títulos consecutivos de Eredivisie, el PSV de Eindhoven afronta una nueva temporada como favorito en Países Bajos y dispuesto a dar guerra en Champions. El año pasado, el conjunto de Peter Bosz arrolló en la liga regular y conquistó el título de liga más temprano y la mayor ventaja jamás lograda sobre el segundo clasificado de la historia del país. Con trabajo por hacer en defensa, el Atlético visitará Eindhoven con el objetivo de los tres puntos ante un rival complicado.

Estadio: Philips Stadion

Entrenador: Peter Bosz

Estrella: Ricardo Pepi

Ivan Perisic celebra un gol con sus compañeros en el PSV / MAURICE VAN STEEN / EFE

Fenerbahce (local)

Uno de los equipos de la Super Liga turca esta temporada que se ha convertido en un gran imán para estrellas. Los canarios amarillos se han reforzado este verano con Mason Greenwood (39 millones), Vedat Muriqi (15,5 millones), Sidiki Chérif (18 millones), Nathan Aké (8 millones) o Romelu Lukaku (6 millones), creando un equipo realmente hecho para competir por todo.

Estadio: Şükrü Saracoğlu

Entrenador: Ismail Kartal

Estrella: Mason Greenwood

Vedat Muriqi celebra su gol con el Fenerbahce en la eliminatoria ante el Olympique de Lyon / MOHAMMED BADRA / EFE

Viking Stavanger FK (local)

Debutante en la Champions, el equipo noruego se clasificó tras derrotar en las fases previas al Dinamo de Zagreb. Por primera vez en la historia, dos equipos noruegos disputarán la Liga de Campeones, y los dos se enfrentarán al Atlético. Con una historia curiosa y sin estrellas destacadas, el equipo ha conseguido en los últimos años pasar de ser humilde a romper el dominio de los grandes de Noruega.

Estadio: Lyse Arena

Peter Christiansen y Henrik Heggheim, con el Viking Stavanger FK / ANTONIO BAT / EFE

Entrenador: Bjarte Lunde Aarsheim

Estrella: Zlatko Tripic

Bodo/Glimt (visitante)

El otro equipo noruego de esta edición de la Champions, ya conocido (y temido) en Europa. Los viajes a Bodo son unos que la mayoría de equipos quieren evitar, sobre todo en épocas invernales. El equipo amarillo, el nuevo grande de su país, se ha ganado el cariño del fútbol con sus hazañas en Europa y quiere seguir escribiendo su historia.

Estadio: Aspmyra Stadion

Entrenador: Kjetil Knutsen

Estrella: Patrick Berg

los jugadores del Bodo/Glimt celebran su clasificación a la Champions League 2026/27 / MATS TORBERGSEN / EFE

Stuttgart (visitante)

Un histórico del fútbol alemán que va reviviendo poco a poco tras unos años duros en segunda división. El VfB, después de conquistar la DFB-Pokal en 2025, terminaron cuartos en la Bundesliga la temporada pasada y este año, con las incorporaciones de Dženan Pejčinović, Bilal El Khannouss, Grischa Prömel o Leo Sauer se espera que sean claves para mantener al equipo en lo más alto de Alemania y con opciones de avanzar en Europa.

Estadio: MHPArena

Entrenador: Sebastian Hoeneb

Estrella: Deniz Undav

El Stuttgart, celebrando la DFB Pokal en 2025 / vfb.de

Cerezo: "Queremos estar en la final"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, declaró tras el sorteo que el club está ilusionado y que quiere "estar en la final. Es en nuestra casa y nos va a costar poco trabajo llegar. Estamos al lado".

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"Los sorteos son como son y hay que conformarse con ello. Tenemos dos o tres buenos rivales. Al Viking no lo conocemos, al Bodø sí. Hay que trabajarlo y lucharlo. El Bayern es un viejo conocido y siempre se nos ha dado bien. El Bodø es un equipo difícil, ha sido la revelación de la última Champions. A ver si nos toca una buena temperatura y no pasamos frío", añadió.

Fuente: Sport