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Nueve heridos en el cuarto encierro de San Sebastián de los Reyes con 1.500 corredores

Un hombre con una contusión en el hombro es la principal preocupación tras la carrera

Nueve heridos en el cuarto encierro de S.Sebastián de los Reyes (Madrid) con 1.500 corredores

Nueve heridos en el cuarto encierro de S.Sebastián de los Reyes (Madrid) con 1.500 corredores

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Efe

Madrid

El cuarto encierro de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes se ha saldado este jueves con nueve heridos, de los que ocho eran leves y uno está pendiente de evolución por una fuerte contusión en el hombro.

Este último hombre con lesión pendiente de evolución ha sido trasladado al hospital de campaña instalado junto a la plaza de toros para que los sanitarios valoren si presenta luxación o si necesita que se le realicen pruebas radiológicas en el Hospital Infanta Sofía.

El encierro, con toros de la ganadería São Torcato y una fina lluvia durante la carrera, ha durado 1:40 minutos hasta la entrada a la plaza y 1:49 hasta corrales, y ha contado con unos 1.500 corredores, según ha indicado a EFE el jefe de Protección Civil, Pedro Martínez.

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Además, Martínez ha puesto en valor que los corredores “han tenido mucha suerte con la lluvia”, porque “no ha llovido lo suficiente como para que resbale el suelo”, por lo que no ha aumentado el riesgo.

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