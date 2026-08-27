MERCADO MEDIEVAL
El mejor mercado medieval de Madrid vuelve a inicios de septiembre: cuatro días de bufones, acrobacias, música y espectáculos de fuego
A una hora de Madrid, la XXIV Feria Medieval llenará la calles de este municipio que conserva su extenso legado histórico
Viajar en el tiempo desde Madrid es relativamente fácil, con sus milenarias calles e históricos monumentos, pero este municipio a una hora de la capital, lo hace de una forma todavía más inmersiva, con bufones, acrobacias, desfiles y personajes fantásticos, como si estuviera en un mercado de la Edad Media.
Artesanía, música y espectáculos, es la tríada más frecuente que encontrará en la XXIV Feria Medieval de Buitrago del Lozoya del 3 al 6 de septiembre con juegos y teatro durante el día, seguidos por shows de fuego y pasacalles de demonios nocturnos.
Septiembre comenzará con una animada programación en el mercado medieval de Buitrago del Lozoya, todavía antes de que los más pequeños regresen a sus estudios. Será la oportunidad perfecta para una escapada y acercarse a uno de los pueblos con más legado histórico, gracias a enclaves como la Torre del Reloj, el palacio del bosque, el puente viejo, la iglesia de Santa María del Castillo o el Museo Picasso.
Mercado medieval a una hora de Madrid
Buitrago del Lozoya lleva más de dos décadas convirtiéndose en una villa medieval, ayudado por el castillo de los Mendoza y la muralla de época que todavía conserva, por lo que ha perfeccionado el arte de estos mercados medievales.
Comenzará el jueves 3 de septiembre a las 18:00 horas con la apertura de los puestos de artesanía y comida, pero pronto el desfile inaugural acabará con toda la calma, animado por músicos, bufones, magos y personajes de cuentos de hadas, a las 19:00 horas.
Desde el primer día podrá ver acrobacias aéreas y espectáculos de fuego, en esta ocasión, en la plaza del Castillo. De igual forma, el recorrido dentro del mismo mercado también tendrá música en vivo, recreaciones y juegos.
Fin de semana entre teatro, conciertos, fuego y un pasacalles diabólico
En este mercado medieval las cuerdas de una viola de gamba acompañan el silbido de una flauta y el ritmo de panderetas y alguna campana para darle un tinte más alegre. A partir de las 11:00 horas, las mañanas del viernes 4 y del sábado 5, empieza la música medieval para darle la bienvenida a los visitantes.
Por más que se resista, no podrá evitar el encanto de un cuentacuentos, y es que en el aire se respira la fantasía, la línea entre realidad y ficción se difumina en este pueblo que se ha teletransportado a la Edad Media para también hacer teatro.
Por las tardes, presentarán El jorobado de No-me-dan, La captura del Dragón Rojo y los conciertos de Rebelión Brutal Folk. Al mismo tiempo, personajes, caballeros y princesas se pasearán en los entresijos de Buitrago del Lozoya.
Otra cita curiosa será el vierne, a las 22:00 h, con el pasacalles diabólico Demonium. Al caer la noche, los demonios se tomarán las calles con un espectáculo teatral itinerante protagonizado por personajes fantásticos y criaturas mitológicas. Se repetirá el sábado, junto a las acrobacias aéreas y los espectáculos de fuego de la plaza del Castillo.
Similar a la inauguración, el cierre será un gran desfile final con todos los participantes el domingo a las 21:15 horas, cuando se cerrará el portal de Buitrago del Lozoya al Medievo, repartido por las plazas del Gato, Picasso, del Castillo y Angelines Paino.
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