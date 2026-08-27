El mejor mercado medieval de Madrid vuelve a inicios de septiembre: cuatro días de bufones, acrobacias, música y espectáculos de fuego

Viajar en el tiempo desde Madrid es relativamente fácil, con sus milenarias calles e históricos monumentos, pero este municipio a una hora de la capital, lo hace de una forma todavía más inmersiva, con bufones, acrobacias, desfiles y personajes fantásticos, como si estuviera en un mercado de la Edad Media.

Artesanía, música y espectáculos, es la tríada más frecuente que encontrará en la XXIV Feria Medieval de Buitrago del Lozoya del 3 al 6 de septiembre con juegos y teatro durante el día, seguidos por shows de fuego y pasacalles de demonios nocturnos.

Septiembre comenzará con una animada programación en el mercado medieval de Buitrago del Lozoya, todavía antes de que los más pequeños regresen a sus estudios. Será la oportunidad perfecta para una escapada y acercarse a uno de los pueblos con más legado histórico, gracias a enclaves como la Torre del Reloj, el palacio del bosque, el puente viejo, la iglesia de Santa María del Castillo o el Museo Picasso.

Buitrago del Lozoya, uno de los pueblos de Madrid que mejor conserva su historia medieval este septiembre acoge un mercado de época / Delegaciones

Mercado medieval a una hora de Madrid

Buitrago del Lozoya lleva más de dos décadas convirtiéndose en una villa medieval, ayudado por el castillo de los Mendoza y la muralla de época que todavía conserva, por lo que ha perfeccionado el arte de estos mercados medievales.

Comenzará el jueves 3 de septiembre a las 18:00 horas con la apertura de los puestos de artesanía y comida, pero pronto el desfile inaugural acabará con toda la calma, animado por músicos, bufones, magos y personajes de cuentos de hadas, a las 19:00 horas.

Desde el primer día podrá ver acrobacias aéreas y espectáculos de fuego, en esta ocasión, en la plaza del Castillo. De igual forma, el recorrido dentro del mismo mercado también tendrá música en vivo, recreaciones y juegos.

Desfiles en un mercado medieval / Epe

Fin de semana entre teatro, conciertos, fuego y un pasacalles diabólico

En este mercado medieval las cuerdas de una viola de gamba acompañan el silbido de una flauta y el ritmo de panderetas y alguna campana para darle un tinte más alegre. A partir de las 11:00 horas, las mañanas del viernes 4 y del sábado 5, empieza la música medieval para darle la bienvenida a los visitantes.

Por más que se resista, no podrá evitar el encanto de un cuentacuentos, y es que en el aire se respira la fantasía, la línea entre realidad y ficción se difumina en este pueblo que se ha teletransportado a la Edad Media para también hacer teatro.

Por las tardes, presentarán El jorobado de No-me-dan, La captura del Dragón Rojo y los conciertos de Rebelión Brutal Folk. Al mismo tiempo, personajes, caballeros y princesas se pasearán en los entresijos de Buitrago del Lozoya.

El mercado medieval de Buitrago del Lozoya tendrá espectáculos de fuego / Pexels

Otra cita curiosa será el vierne, a las 22:00 h, con el pasacalles diabólico Demonium. Al caer la noche, los demonios se tomarán las calles con un espectáculo teatral itinerante protagonizado por personajes fantásticos y criaturas mitológicas. Se repetirá el sábado, junto a las acrobacias aéreas y los espectáculos de fuego de la plaza del Castillo.

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Similar a la inauguración, el cierre será un gran desfile final con todos los participantes el domingo a las 21:15 horas, cuando se cerrará el portal de Buitrago del Lozoya al Medievo, repartido por las plazas del Gato, Picasso, del Castillo y Angelines Paino.