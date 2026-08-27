Madrid en México y Filipinas, Madriz en Nicaragua: tres lugares para mirar dos veces el mapa

En pleno agosto, Madrid puede ser también una localidad rodeada de campos en el oeste de México, un municipio de playas de arena negra en Filipinas o, con una letra distinta, un departamento nicaragüense atravesado por montañas y cañones. Los tres lugares están separados por miles de kilómetros y responden a historias diferentes, pero comparten una coincidencia capaz de obligar a mirar dos veces el mapa.

El recorrido continúa después de conocer los diez lugares de Estados Unidos que se llaman Madrid —incluido uno relacionado con la vigilancia de la actividad sísmica—, el Madrid colombiano ligado a la producción de flores y Motrid, el Madrid de Uzbekistán situado en la Ruta de la Seda. La siguiente parada lleva hasta México, cruza el Pacífico hasta Filipinas y termina en el norte de Nicaragua.

La pista mexicana: de 'la Madrid' a los campos de Tecomán

Los documentos históricos guardan una curiosidad sobre el Madrid mexicano. El Archivo Histórico del Municipio de Colima conserva un acta del 27 de febrero de 1956 que reproduce un escrito procedente del "poblado de la Madrid, municipio de Tecomán". La denominación empleada entonces incluía, por tanto, un artículo que ya no figura en el nombre actual de la localidad.

Paisaje de El Real, en el municipio de Tecomán, en el estado mexicano de Colima / Comisión Mexicana de Filmaciones / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) incluye hoy Madrid entre las localidades del municipio de Tecomán, en el estado de Colima, una zona marcada por el clima cálido y el peso de la agricultura. Su compendio geográfico municipal recoge temperaturas de entre 22 y 28 grados y precipitaciones durante el verano. Según los datos de uso del suelo, el 62,30% de la superficie municipal estaba dedicada a la agricultura, frente al 2,89% ocupado por zonas urbanas.

Un Madrid tropical en la isla de Mindanao

El siguiente salto lleva hasta Surigao del Sur, en la isla filipina de Mindanao. La Oficina Provincial de Turismo explica que este municipio recibió el nombre de Madrid en honor a la capital de España y combina ríos, vegetación y espacios costeros.

Entre ellos se encuentra Daan Union Beach, una playa de arena fina y negra, aguas cálidas y grandes olas que atraen a surfistas. El municipio cuenta además con Madrid Eco Park y con distintos enclaves naturales junto a los ríos Carac-an y Union.

Otra de sus singularidades se levanta sobre el agua. El puente de Carac-an, situado en el barangay de San Juan, tiene casi un kilómetro de longitud y la administración turística de Surigao del Sur lo presenta como el más largo de Mindanao.

La configuración administrativa de este Madrid se remonta a mediados del siglo XX. El repositorio jurídico oficial Lawphil conserva la Orden Ejecutiva número 561, firmada por el presidente Elpidio Quirino el 2 de febrero de 1953, que segregó parte del territorio de Cantilan para constituir un municipio independiente denominado Madrid.

Madriz: una zeta que lleva hasta Nicaragua

En el norte de Nicaragua, la coincidencia cambia de naturaleza: aquí no existe otro Madrid, sino Madriz, con z. El departamento recibió su nombre en homenaje al expresidente José Madriz Rodríguez, abogado y político que gobernó Nicaragua entre 1909 y 1910, en un periodo marcado por la guerra civil.

La Asamblea Nacional de Nicaragua conserva el decreto aprobado el 11 de agosto de 1936 que creó el nuevo departamento con territorios hasta entonces pertenecientes a Nueva Segovia, estableció su denominación y fijó Somoto como cabecera. El texto dispuso además que su organización comenzara el 11 de noviembre de ese mismo año.

El Cañón de Somoto, en el departamento nicaragüense de Madriz, forma parte del Geoparque Mundial Río Coco / BluesyPete / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

El paisaje de Madriz guarda uno de los enclaves naturales más llamativos del recorrido. La UNESCO describe el Cañón de Somoto como una formación que alcanza los 190 metros de profundidad, excavada sobre ignimbritas durante el Pleistoceno por procesos tectónicos y erosivos. El enclave forma parte del Geoparque Mundial Río Coco, reconocido en 2020 y convertido entonces en el primero de Centroamérica.

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En el cañón se pueden realizar actividades como recorridos en bote, senderismo, baño, rápel, acampada y paseos a caballo, según la información turística oficial. Más allá de sus paredes rocosas, Somoto conserva otra seña de identidad: sus tradicionales rosquillas elaboradas a base de maíz, uno de los productos gastronómicos más asociados al departamento de Madriz.