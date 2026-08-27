Julián Álvarez no se presenta al entrenamiento con el Atlético por segundo día consecutivo

El culebrón de Julián Álvarez no cesa y, por segundo día consecutivo, el delantero no se entrena con el grupo y alude a una indisposición. El conflicto subió aún más de revoluciones en el partido del Atlético de Madrid ante el Villarreal en el Metropolitano y, este miércoles, Laporta mostró en público su intención de ficharle.

Tras las vacaciones de verano, Julián había entrenado con normalidad pese a la situación del jugador con el club. Incluso regresó al césped del Metropolitano en el que la afición rojiblanca le recibió de malas maneras con todo tipo de insultos -no solo al jugador, también al Barça y a Catalunya- y silbidos. En la cara del argentino también se podía percibir su enfado, no mostró ni una sonrisa y abandonó el campo nada más terminar el partido, mientras sus compañeros se quedaban para agradecer a la afición su soporte.

Las palabras de Laporta

Tras los dos días de descanso que concedió el Cholo Simeone a toda la plantilla, Julián no participó en la sesión de ayer y tampoco lo ha hecho hoy. En medio de toda la polémica, Joan Laporta aprovechó por ratificar su interés por el jugador: "Estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada. Lo hacemos con todos los respetos con el Atlético de Madrid y que sepan que si están en disposición de vender en este mercado de verano, nosotros estaríamos dispuestos a comprar el jugador con la conformidad de la oferta que les hemos hecho", dijo en unas declaraciones institucionales.

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En respuesta al presidente del Barça, el club rojiblanco afirmó que hay un 0% de posibilidades de que vendan a Julián a los azulgranas. También reconocieron que la situación les está perjudicando y que son la principal víctima de todo ello. A menos de seis días para el cierre del mercado, nada parece estar solucionado. Mientras que el Atlético pretende vender al futbolista argentino al Arsenal, él se niega y solo quiere jugar en el Spotify Camp Nou.

Fuente: El Periódico