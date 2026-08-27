Jenni Hermoso regresa al Atlético de Madrid: firma hasta 2027 y afrontará su tercera etapa como rojiblanca

La internacional española Jenni Hermoso es nueva jugadora del Atlético de Madrid. La futbolista madrileña, de 36 años, regresa al conjunto rojiblanco para iniciar su tercera etapa en el club y ha firmado un contrato hasta 2027, después de su paso por el Tigres mexicano, según informó este jueves la entidad.

Hermoso vuelve así al equipo en el que comenzó su carrera. Ingresó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid con 12 años y debutó con el primer equipo en 2006. A lo largo de su trayectoria también ha defendido las camisetas del Rayo Vallecano y el Barcelona, el Tyresö sueco, el Paris Saint-Germain francés y los mexicanos Pachuca y Tigres.

La campeona del mundo ya vivió una segunda etapa como rojiblanca en 2018, después de su paso por el PSG. Aquella temporada conquistó con el Atlético de Madrid su última Liga y fue una de las grandes protagonistas del título: anotó 24 goles y terminó como máxima goleadora de la competición, con 17 tantos en los 28 encuentros ligueros que disputó.

Con la selección española, con la que debutó en 2007, Jenni Hermoso se proclamó campeona del mundo en 2023, tras la victoria de España ante Inglaterra en la final, y ganó la Liga de Naciones en 2024 frente a Francia.

"He tenido la suerte de elegir dónde estar y hoy me siento una privilegiada de poder decir que estoy en el lugar donde quiero", aseguró Hermoso en sus primeras declaraciones como jugadora del Atlético de Madrid tras confirmarse su regreso.

Noticias relacionadas

Antes de firmar su nuevo contrato, la delantera superó el correspondiente reconocimiento médico y se incorporará al equipo dirigido por David González. El Atlético destacó que su llegada permitirá reforzar la parcela ofensiva del conjunto rojiblanco de cara a la nueva temporada.