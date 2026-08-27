Gil Marín estalla contra el Barça por el caso Julián: "Nos repugna su falsedad, su falta de ética y de profesionalidad. No vamos a negociar con ellos"

Cuando Miguel Ángel Gil Marín toma la palabra, es que algo pasa. A estas alturas, todo el mundo sabé el qué, el caso Julián Álvarez y el choque con el Barça, pero aún así sus palabras siguen llamando la atención por la firmeza del discurso y por el ataque frontal al club azulgrana. El consejero delegado del Atlético de Madrid explicó este jueves que el delantero argentino está “realmente mal porque ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo”, remarcó que le “repugna la falsedad” por parte del Barcelona y apuntó que la intención del club rojiblanco es que el jugador siga en el equipo, pero se buscará una “alternativa” si el atacante lo ve “incompatible”. Pero eso sí, nunca, reiteró, a la entidad azulgrana.

En declaraciones a ‘Movistar’, el directivo reafirmó que, mientras él sea consejero delegado, Julián no será traspasado al Barcelona, al que atacó de forma frontal. "Nos repugna la falsedad, la falta de ética, de transparencia, de profesionalidad y no podemos más que insistir que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto. Tengo el apoyo de toda la gente trabajando conmigo a nivel de accionistas y directores y la única decisión segura y firme es que no nos vamos a negociar con el Barcelona . Es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo, el jugador no va a ser transferido al Barcelona con total seguridad", afirmó Gil Marín, que habló sobre el estado de Julián.

"Le conozco y llevamos tiempo trabajando con él y es un gran profesional y futbolista y está muy confundido y pasando una situación muy difícil a nivel personal y profesional", explicó, a la par que abría la puerta a encontrar una solución. "Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético, para competir entre los grandes hacen falta jugadores grandes y Julián lo es. Si él cree que es incompatible estar en el Atlético de Madrid buscaremos una alternativa pero nunca, nunca será el Barcelona", remarcó desde Mónaco, donde se celebró el sorteo de la Champions, con unas palabras que encontraron respuesta del Barça al instante.

"Con esas palabras han pasado una línea roja. No lo entiendo en absoluto. Me indignan porque el Barcelona siempre ha respetado a todos los rivales y a todos los jugadores del mundo. Me sabe muy mal, han pasado una línea roja", contestó, también desde Mónaco, Rafa Yuste, vicepresidente azulgrana. "Es una falta de educación y de respeto. Nuestro presidente, la Dirección Deportiva y todo el club siempre han sido un ejemplo de profesionalidad", insistió Yuste, visiblemente enfadado.

Apoyo de Apollo

El nuevo episodio de tensión entre ambos clubes llegó apenas unas horas después de que el consejo de administración de la entidad rojiblanca validara, en bloque, su punto de Gil Marín. Apollo, propietario de la mayoría accionarial del club, el dueño, refrendó el "no" rotundo a la operación, algo que dio a conocer el Atlético en un comunicado oficial inaudito, en el que no le cierra la puerta de salida al delantero argentino, pero sí el puente aéreo hacia Barcelona. Y lo hace por la falta de "ética" y "respeto" de la entidad que preside Joan Laporta.

"El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez", recoge el comunicado.

La decisión ha sido adoptada "de forma unánime" por todos los consejeros de la entidad. Y es este un matiz clave, pues implica que, además del propio Gil Marín, que ahora es accionista minoritario tras años como propietario de la entidad junto a Enrique Cerezo, el fondo de inversión Apollo también avala la postura.

El Barça mantenía hasta ahora una mínima esperanza de retomar la operación en estos últimos días de mercado, pese a que Gil Marín ya dejó claro hace semanas que el Atlético no iba a traspasar a Julián Álvarez ni por los 100 millones ofrecidos por el Barça, ni por los 150 de la oferta fantasma del Real Madrid, "ni por 200".

Segundo día sin entrenar

El aquelarre vivido por el futbolista en su regreso al Metropolitano, el domingo, no ha alterado la situación. Tampoco su oportuna ausencia en los dos últimos entrenamientos por una presunta indisposición, interpretada como medida de presión y rebeldía ante una salida rumbo a Barcelona que Julián calificó implícitamente como "su sueño".

El comunicado llega 24 horas después de que Joan Laporta hiciera hecho unas declaraciones a los medios del Barça insistiendo en su interés por fichar al delantero argentino: "Estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada. Lo hacemos con todos los respetos con el Atlético de Madrid y que sepan que si están en disposición de vender en este mercado de verano, nosotros estaríamos dispuestos a comprar el jugador con la conformidad de la oferta que les hemos hecho".

El Barça realizó una única oferta por el futbolista, de 100 millones de euros pagaderos en varios plazos. Eso ocurrió hace más de dos meses y, tras su rechazo, el club azulgrana no se ha vuelto a dirigir al Atlético con una propuesta mejorada. En ese ínterin, Julián hizo unas declaraciones durante el Mundial pidiendo ser traspasado, sin mencionar a la entidad rojiblanca.

El Arsenal, única opción de Julián

El Arsenal queda ahora como única posible vía de salida para Julián antes de que el martes se cierre el mercado de verano. El club inglés ha mantenido durante el verano cierto interés en el argentino, sin que haya profundizado en las negociaciones. Entre otras cosas, porque sabe que el futbolista priorizaba al Barça y es reticente a regresar a Inglaterra, donde ya vivió como jugador del Manchester City.

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Si esa vía no se concreta, Julián continuará en el Atlético y deberá restablecer los puentes rotos con su afición durante el verano. "El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores", remarca el comunicado del consejo de administración rojiblanco.