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Sin agua ni comida: una escuela canina de Navalcarnero, bajo investigación tras hallar 46 perros en malas condiciones

Nueve perros tuvieron que ser hospitalizados mientras la Guardia Civil investiga a los dos propietarios del centro por un presunto delito de maltrato

Un agente de la Guardia Civil rescatando a uno de los perros de la escuela canina de Navalcarnero.

Un agente de la Guardia Civil rescatando a uno de los perros de la escuela canina de Navalcarnero. / GUARDIA CIVIL

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Javier Niño González

Madrid

La Guardia Civil investiga a los dos propietarios de una escuela canina de Navalcarnero por un presunto delito de maltrato animal después de intervenir 46 perros que permanecían en unas instalaciones con graves deficiencias y en un estado sanitario preocupante. Nueve de los animales tuvieron que ser hospitalizados de manera inmediata debido a la extrema delgadez, la anemia y la deshidratación que presentaban, mientras que en el interior del recinto también fue localizado el cadáver de otro perro.

La investigación comenzó el pasado mes de junio a raíz de varias denuncias presentadas por vecinos de la localidad madrileña, que alertaron a los agentes sobre las condiciones en las que se encontraban tanto el recinto como los animales que permanecían en él. Según la información trasladada a la Guardia Civil, las instalaciones presentaban problemas de insalubridad y los perros sufrían presuntamente carencias de agua y alimento.

Las pesquisas llevaron a los agentes a inspeccionar la escuela canina, donde comprobaron la existencia de lo que la Guardia Civil ha calificado como "deficiencias muy graves" y constataron el mal estado general de numerosos animales. Durante la inspección también localizaron el cadáver de un perro en el interior de las instalaciones, circunstancia que se incorporó a las diligencias abiertas por el instituto armado. Además de los animales que necesitaron atención veterinaria urgente por su extrema delgadez, anemia y deshidratación, los agentes encontraron perros con signos compatibles con distintas enfermedades, presencia de parásitos, lesiones y un deterioro generalizado de su estado físico.

Nueve perros tuvieron que ser hospitalizados

Como consecuencia de las inspecciones y de la situación detectada, la Guardia Civil procedió a incautarse de un total de 46 perros y trasladó a nueve de ellos a un centro veterinario, donde tuvieron que quedar hospitalizados debido a la gravedad de su estado de salud.

La intervención permitió apartar a los animales de unas instalaciones que posteriormente fueron clausuradas, mientras continuaban las diligencias destinadas a esclarecer las condiciones en las que permanecían los perros y determinar las posibles responsabilidades penales de sus propietarios.

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Los dos responsables de la escuela canina han sido investigados como presuntos autores de un delito de maltrato animal al ser los propietarios de las instalaciones en las que se habrían producido los hechos. Ambos ya han pasado a disposición judicial, mientras la investigación continúa sustentada en las denuncias vecinales, las inspecciones efectuadas por los agentes y el estado en el que fueron encontrados los animales en el recinto de Navalcarnero.

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