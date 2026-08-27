El emblemático edificio de Madrid con más de 100 años de historia que llegó a tener billares y barbería que se suma a los escenarios de la MBFWMadrid: "La ciudad también forma parte de la pasarela"

Esta edición de la Mercedes-Benz Fashion Week (MBFWMadrid) es muy particular. No por los diseñadores, que siempre han traído un alto nivel en sus obras, sino por las pasarelas, repartidas en 27 desfiles por ocho espacios de la capital, a los que ahora se suma un edificio centenario en pleno centro y que, curiosamente, no empezó acogiendo grandes firmas sino billares y una barbería.

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid desfilará los mejores diseños para la temporada Primavera/Verano 2027 bajo la organización de IFEMA Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Se celebrará del 14 al 19 de septiembre de 2026 en diferentes puntos de la capital.

De barbería a pasarela de la MBFWMadrid

Ahora, entre esos puntos reconvertidos en pasarelas está el edificio del Círculo de Bellas Artes. Tras más de 100 años bajo el brazo, se creó con el objetivo de exaltar la grandiosidad arquitectónica y ornamental de la función artística y cultural, ya que siempre ha sacado el espacio para acoger exposiciones, conferencias, proyecciones de cine o funciones teatrales.

Hace casi un siglo (en 1927), ya tenía 5.000 socios y su privilegiada ubicación entre la calle Alcalá y la Gran Vía la dotó de una panorámica de postal en la escenografía urbana madrileña. El proyecto de Antonio Palacios es el perfecto balance entre esta funcionalidad y la arquitectura ecléctica y monumental (inspirado en los rascacielos estadounidenses de la época) tanto así que fue declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1981.

El Círculo de Bellas Artes alguna vez acogía un billar y una barbería, ahora, se convierte en pasarela del Mercedes-Benz Fashion Week Madrid / Círculo de Bellas Artes

Sin embargo, sus funciones también fueron más allá de este ámbito intelectual, incluyendo dentro de sus paredes una piscina, billares, barbería, salón de estudio, sala de esgrima, estación radiofónica, fiestas y bailes de máscaras.

La barbería, en particular, estaba pensanda desde sus comienzos. La idea era incluir un espacio de cuidado personal con baños calientes y de vapor, manicura, peluquería, etc. No obstante, el paso del tiempo y el núcleo cultural que se terminó desarrollando allí, llevaron a que se retiraran estos servicios.

Madrid capital de la moda: 45 desfiles en espacios emblemáticos

La nueva propuesta del Mercedes-Benz Fashion Week Madrid estará presente en espacios considerados emblemáticos, entre ellos ha confirmado el invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, el Palacio de Cibeles y el campus de Comunicación y Artes Madrid-San Francisco de Sales de la Universidad Nebrija como algunos de sus enclaves.

Mercedes-Benz Fashion Week desfilará en puntos icónicos de la capital en su edición del 2026 / IFEMA MADRID

Estos, y el desfile del Palacio de Bellas Artes, serán apenas algunos de los que se tomarán la ciudad, y es que apenas unos días antes de que comience la Mercedes-Benz Fashion Week también tendrá lugar la Semana de la Moda de Madrid, del 7 al 10 de septiembre. Juntas, representan 45 desfiles en total.

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De hecho, el inaugural, OMODA, será a las 19:00 horas en los Jardines de Sabatini, frente a la fachada del Palacio Real. El festival patrocinado por la marca de automóviles reunirá a firmas como Angel Schlesser, Carlota Barrera, Dominnico, María Lafuente, Miguel Marinero, Oteyza, Roberto Verino, Roberto Torretta y The 2nd Skin CO., entre otras.