El eclipse lunar que teñirá el cielo de Madrid de rojo esta madrugada: "Podremos ver zonas brillantes similares al anillo de diamante del Sol"

La Comunidad de Madrid volverá a mirar al cielo esta madrugada con un eclipse parcial de Luna, que comenzará a las 04:34 horas y concluirá a las 07:52. A diferencia del eclipse solar del pasado 12 de agosto, este fenómeno será visible desde toda la región, alcanzando su momento de máximo esplendor alrededor de las 06:12 horas, según datos del Instituto Geográfico Nacional. Será entonces cuando alrededor del 93% del disco lunar se encuentre dentro de la sombra terrestre, aunque en Madrid las condiciones de observación estarán relacionadas con la proximidad del satélite al horizonte.

“Los eclipses, normalmente, van emparejados. Cuando se produce uno solar, a los 14 o 15 días llega otro lunar. Y viceversa. Se conoce como estaciones de eclipse. La diferencia es grande y hoy será la Tierra la que se interponga entre el Sol y la Luna, siendo su sombra la que produzca el eclipse. No será total, pero estará bastante pronunciado”, señala José Prieto, presidente de la Agrupación Astronómica de Madrid. En la región madrileña el mejor momento para divisar este fenómeno llegará antes del amanecer, entre las 04:30 y las 06:15 horas. La Luna irá perdiendo altura a medida que avance la madrugada, por lo que el experto recomienda buscar un punto con el horizonte oeste despejado.

Así será el eclipse lunar en Madrid este viernes 28 de agosto / Instituto Geográfico Nacional (IGN)

“En la capital, el eclipse comenzará con la Luna a 29º de altura en dirección Suroeste. Irá bajando hasta ocultarse antes de la finalización del eclipse. Recomiendo desplazarse hasta el Templo de Debod, Planetario o las explanadas del Parque Enrique Tierno Galván”, dice. Una de las particularidades de este tipo de eclipses es que, durante el máximo, la parte eclipsada del satélite podrá adquirir una tonalidad cobriza, consecuencia de la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre y alcanza indirectamente la superficie lunar.

Astros alineados

“Será probablemente rojiza, con alguna zona brillante en la parte superior, que nos recordará un poco al anillo de diamante del Sol, salvando las diferencias. La Luna, que gira alrededor de la Tierra en un periodo de 21,5 días, se encuentra al otro extremo de la órbita cuando pasan 14 o 15 días, dando lugar al eclipse. Están alineados los tres astros”, suma. A diferencia de otras ocasiones, la agrupación no ha organizado ninguna actividad esta madrugada para observar el eclipse.

“Son fechas complicadas. La mayoría estamos de vacaciones y lo observaremos por separado. Si hubiera sido en septiembre, nuestro grupo de observación lunar hubiera preparado un encuentro para divisar las distintas fases del eclipse y determinar cuándo la sombra de la Luna va cubriendo los distintos tipos de cráteres”, añade Prieto, que asegura que fenómenos como este no tienen tanto interés científico ni popular como los eclipses solares, de los que se tiene menos información. La Comunidad de Madrid y Planetario Madrid aseguran a este medio que tampoco llevarán a cabo una programación especial con motivo del eclipse.

Evolución de un eclipse lunar desde la vista de un mirador urbano, este viernes así se verá el cielo de Madrid / Pexels

“Si bien los eclipses solares totales solo se ven en una pequeña franja terrestre, cuando la Luna es la protagonista podemos observar desde toda la noche terrestre, un hemisferio completo. La fase final no será visible desde la mitad este de España, pues la Luna se pone antes de que finalice el eclipse”, suma. El presidente recuerda cómo Aristóteles dedujo que la Tierra era redonda gracias a un eclipse similar: “Hiparco de Nicea calculó la distancia de la Tierra a la Luna en base al análisis de los eclipses lunares en el siglo II a.C. Y un eclipse lunar total salvó a Colón y sus tripulantes en Jamaica en 1504”.

Trío Ibérico

“Cuando regresaba de su cuarto viaje a América, tuvieron que fondear en una isla y fueron los indígenas quienes les daban provisiones. A los seis meses se cansaron y Colón les amenazó con que, de no hacerlo, la Luna se teñiría de sangre. Él sabía que esa noche se produciría un eclipse porque llevaba encima unas tablas astronómicas. Los indios se asustaron y les dieron más comida”, relata José. Si bien para el fenómeno solar del pasado 12 de agosto era obligatorio el uso de gafas homologadas, no será necesario en este caso, ya que la Luna es “infinitamente menos brillante, por lo que podemos mirarla sin peligro para nuestra retina”.

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Este hecho llega apenas dos semanas después del eclipse total de Sol del 12 de agosto, que convirtió a España en uno de los principales escenarios astronómicos del verano. En Madrid, el Planetario mantiene además durante estos días su programación divulgativa sobre la serie de eclipses de 2026-2028, con el espacio dedicado al llamado Trío de eclipses, que continuará con otro eclipse solar el 1 de agosto de 2027 y un eclipse lunar total el 12 de enero de 2028.