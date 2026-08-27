eAgora lleva los trámites municipales al móvil en 108 pueblos de Madrid

La plataforma digital eAgora se ha implantado ya en 108 municipios de la Comunidad de Madrid y ha registrado cerca de 33.000 gestiones desde su puesta en marcha en diciembre de 2025, según los datos difundidos este jueves por el Gobierno regional.

De esas operaciones, algo más de 11.000, alrededor del 33%, corresponden a trámites que anteriormente requerían el desplazamiento de los vecinos hasta las dependencias municipales y que ahora pueden realizarse a través de internet desde el teléfono móvil, de acuerdo con la Consejería de Digitalización.

La herramienta está dirigida principalmente a los municipios madrileños de menor población y permite concentrar en una misma plataforma diferentes servicios de los ayuntamientos, desde la reserva de instalaciones deportivas hasta la comunicación de incidencias.

Más de 52.000 usuarios desde diciembre

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha presentado este jueves en Meco el balance de los primeros nueve meses de funcionamiento de eAgora. Además de los 108 ayuntamientos donde ya está operativa, otros ocho municipios se encuentran en proceso de incorporación.

Desde diciembre de 2025, la plataforma ha contabilizado más de 52.000 usuarios. Entre sus funciones más utilizadas se encuentra el buzón de comunicación con los ayuntamientos, con unas 15.000 interacciones. Le siguen la consulta o inscripción en eventos culturales, con más de 10.000 operaciones, y la reserva de espacios municipales, como polideportivos, piscinas o salones de actos, que supera las 8.000.

Qué trámites se pueden hacer a través de eAgora

Cada ayuntamiento puede decidir qué servicios incorpora a la plataforma en función de sus necesidades. Entre las opciones disponibles figuran la reserva de pistas e instalaciones deportivas, la gestión de incidencias, determinados servicios relacionados con la recogida de residuos y la atención ciudadana.

La aplicación para móviles también permite comprar entradas para actividades y espectáculos municipales, enviar avisos directamente al consistorio y recibir comunicaciones de interés relacionadas con el municipio.

eAgora forma parte de SIDERAL (Sistema Integral de Digitalización y Elaboración de Recursos para la Administración Local), un programa de la Comunidad de Madrid destinado a extender herramientas digitales entre los municipios de menor tamaño.

El objetivo: llegar a 142 municipios madrileños

El proyecto está dirigido a los 142 municipios de la Comunidad de Madrid con menos de 20.000 habitantes, que pueden utilizar la herramienta sin coste para sus ayuntamientos.

Con 108 localidades incorporadas hasta el momento, la plataforma está disponible en aproximadamente tres de cada cuatro municipios incluidos en ese grupo. Si se completan las ocho incorporaciones actualmente en marcha, la cifra ascendería a 116.

Noticias relacionadas

En cuanto al perfil de los usuarios, el grupo más numeroso es el de personas de 46 a 69 años, que representa el 58,4% del total. Los usuarios de entre 26 y 45 años suponen el 28,6%; los de 16 a 25 años, el 8%, y los mayores de 70 años, el 5%.