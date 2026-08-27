La Comunidad de Madrid suma Filipinas, Canadá y Panamá a su campaña internacional de turismo de compras

La Comunidad de Madrid incorporará este año Filipinas, Canadá y Panamá a su campaña internacional 'Madrid destino 7 estrellas, la mejor tienda del mundo', con la que promociona la oferta comercial en más de una veintena de mercados internacionales y busca atraer turismo de compras a la región.

Según ha explicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, la iniciativa tiene como objetivo incentivar las visitas de turistas internacionales y dar a conocer la oferta madrileña tanto en los mercados de origen como en la propia región y a través de los canales digitales.

Estos tres nuevos destinos se suman así a los países que ya forman parte del plan de acción, desarrollado por el Gobierno regional junto a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y la Secretaría de Estado de Comercio. Entre ellos se encuentran Alemania y Polonia, en Europa; Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y Colombia, en América; y China, en Asia.

Entre las actuaciones previstas en los mercados emisores se encuentran acciones formativas dirigidas a agencias de viajes y turoperadores, agendas de trabajo con prescriptores, encuentros con medios de comunicación especializados y presentaciones ante autoridades locales y representantes españoles presentes en cada país.

Además, la Comunidad de Madrid organizará el próximo otoño un viaje de prensa con profesionales procedentes de Alemania. En paralelo, las guías de compras y los mapas turístico-comerciales de la campaña se distribuirán en más de 220 hoteles de la capital para facilitar a los visitantes el acceso a la oferta comercial madrileña.

Promoción del turismo de compras

Desde 2014, el Ejecutivo autonómico ha celebrado 87 presentaciones de este proyecto ante los principales agentes y turoperadores de mercados emisores como China, India, la Costa Oeste de Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Argentina, Corea del Sur, Oriente Medio y distintos países europeos. A estas acciones se ha incorporado también un nuevo formato de colaboración con creadores de contenido.

El Gobierno regional traslada que la campaña se apoya en la evolución del turismo internacional en la región, que cerró el primer semestre del año con una ocupación hotelera media superior al 70% en la capital, la cifra más elevada de su serie histórica, mientras que las pernoctaciones de viajeros extranjeros crecieron un 7,4%.

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Los contenidos de la campaña y las actuaciones previstas para 2026 pueden consultarse en el portal institucional de la Comunidad de Madrid y en las aplicaciones Madrid Shops & Tax Free y MSE & Tax Free, disponibles en Apple Store y Google Play.