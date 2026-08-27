El café de especialidad se escapa del centro de Madrid: dos jóvenes abren en Alcorcón la cafetería que echaban de menos

Durante años, el café de especialidad pareció reservado al centro de Madrid. A esas calles de Malasaña, Chueca, Chamberí o Las Salesas donde conviven barras cuidadas, matcha, bowls de açaí, cookies de sabores y una clientela capaz de distinguir entre un espresso bien extraído y otro que no lo está. Pero esa escena empieza a moverse también fuera de la M-30. Y en Alcorcón, dos jóvenes del barrio han decidido abrir el sitio al que ellos mismos querían ir.

El proyecto se llama Frustrük, una adaptación de Frühstück, la palabra alemana para desayuno, y está en Calle Parque Grande, 6, en Alcorcón. Funciona como una cafetería de especialidad con espíritu de barrio: specialty coffee, matcha, açaí, "all day brunch" y filosofía pet friendly. Detrás están Adrián Sánchez y Andrea Martín, pareja y socios, dos emprendedores de 26 años que encontraron la idea lejos de casa, durante una etapa en Alemania. Allí descubrieron otro ritmo: cafés tranquilos, tardes largas, desayunos cuidados y una forma de entender la cafetería como algo más que un sitio donde pedir rápido y marcharse.

Adrián Sánchez y Andrea Martín impulsan Frustrük, un proyecto nacido de una necesidad: encontrar en Alcorcón una cafetería de especialidad sin tener que desplazarse a Madrid. / Cedida

Al volver a España, se encontraron con una carencia muy concreta. "Queríamos desayunar y nos teníamos que ir siempre a Madrid o coger el coche o el metro", explica Sánchez a El Periódico de España. Ni en Alcorcón ni en municipios cercanos como Móstoles encontraban un local con ese tipo de propuesta. Había más gente del entorno que también se desplazaba solo para tomarse un buen café. De esa necesidad nació la pregunta que lo cambió todo. "¿Y por qué no hacerlo nosotros?".

Café como laboratorio

Frustrük no quiere vender solo cafés bonitos para Instagram. La base está en el producto y en la técnica. "Aquí cuidamos el detalle en cómo trabajamos con el café", explica, que reconoce que al entrar en este mundo descubrió que era mucho más complejo de lo que parecía.

Café de especialidad en Frustrük, donde cada espresso se trabaja con control de molienda, temperatura y tiempo de extracción. / Cedida

Habla del café casi como de un laboratorio: temperatura, presión, tiempo de extracción, molienda exacta y receta del espresso. Parte del aprendizaje ha sido autodidacta y parte llegó de la mano del tostador con el que trabajan, Nica, especializado en cafés de Nicaragua.

En barra utilizan principalmente dos variedades: Colibrí, el café que más les encajó por su perfil achocolatado y con notas de caramelo, y Perezoso, su descafeinado. También comercializan otras referencias, como Jaguar, un blend pensado como punto intermedio entre el café de especialidad y un paladar más acostumbrado al café comercial.

Cookies artesanas de Frustrük, con sabores como miso y nueces, gochujang con chocolate o matcha con chocolate blanco. / Cedida

El reto no era solo traer buen café a Alcorcón, sino saber si el barrio estaba preparado para entenderlo. La respuesta, de momento, ha sido positiva. "Pensé que no, pero hay gente que sí estaba acostumbrada a estos cafés o se ha acostumbrado", cuenta. También perciben que el café de especialidad vive un momento de auge. No lo ven como una moda pasajera, sino como una tendencia que ha llegado para quedarse.

Matcha, açaí y brunch sin salir del barrio

La carta mira al café, pero no se queda ahí. Frustrük se mueve en ese territorio híbrido de las nuevas cafeterías urbanas: matcha, bowls, tostas, smoothies, cookies y bollería artesana. El matcha, reconocen, también tiene su propio ritual: temperatura, proporción y una forma de prepararlo que puede cambiar por completo la percepción de quien llega pensando que "sabe a césped".

Los bowls se preparan con base de yogur, kéfir o açaí, y el cliente puede elegir frutas, toppings y granola. El açaí llega de Brasil a través de un distribuidor ubicado en Arroyomolinos. También ofrecen smoothies de açaí, arándanos, fresa y mango; mango, papaya y piña; o piña y coco, "elaborados con zumo de manzana 100% en lugar de leche".

Matcha en Frustrük, una de las bebidas estrella de la cafetería junto al café de especialidad. / Cedida

La parte dulce y el pan llegan de Panoba, un obrador artesano de Alcorcón con el que han desarrollado parte de la propuesta. Trabajan panes de masa madre, integral, semillas o pan de campo para sus tostas, además de croissants y cookies hechas a medida.

Ahí aparecen sabores poco habituales en una cafetería de barrio: miso y nueces, gochujang con chips de chocolate, matcha con chocolate blanco o una versión inspirada en la famosa cookie de Ámsterdam, de cacao con chocolate blanco en el interior. "Quiero que sea especial", resume Sánchez. Por eso, aunque algunos productos tienen un precio más alto que en una cafetería convencional, defienden que detrás hay elaboración, proveedor local y recetas propias.

Emprender joven y en casa

El local apareció casi por casualidad. Antes era una panadería cafetería, lo que facilitó parte del proceso por las licencias. El traspaso y el alquiler eran asumibles para una pareja joven que había ahorrado durante su etapa en Alemania y quería emprender en su propio barrio.

El camino no fue recto. La apertura se retrasó por un problema de salud de Adrián y el arranque obligó a cerrar apenas dos semanas después de levantar la persiana. Aun así, el proyecto salió adelante. Hoy trabajan Andrea, Adrián y un empleado, y el primer mes ya dejó señales de que la apuesta podía sostenerse.

Frustrük combina specialty coffee, matcha, açaí y all day brunch en un espacio pet friendly de Alcorcón. / Cedida

La clientela mezcla vecinos del barrio con personas que llegan desde otros puntos del sur de Madrid e incluso desde localidades toledanas como Illescas. El perfil más habitual se mueve entre los 25 y los 40 años, personas que entienden el concepto o que llegan con curiosidad. Pero una de las cosas que más ilusión les hace es ver cómo la gente del barrio entra, repite, saluda al pasar y empieza a generar esa sensación de comunidad.

Una cafetería que también sale a correr

Frustrük ha entendido pronto que hoy una cafetería no vive solo de la barra. Las redes sociales fueron decisivas desde el primer día: un reel publicado justo antes de abrir se hizo viral y les dio una acogida inicial inesperada. La comunicación la llevan ellos mismos, con ayuda puntual, y con un tono orgánico que encaja con el proyecto.

Pero quizá lo más llamativo está fuera del café. Han creado comunidad alrededor de un club de running que ya reúne a unas 180 personas inscritas. Algunos sábados han llegado a juntarse más de 30 corredores para hacer una ruta de cinco o seis kilómetros a ritmo tranquilo y terminar desayunando en la cafetería. También han organizado alguna coffee party con DJ.

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El club de running de Frustrük reúne a vecinos y corredores para terminar la ruta con café y desayuno en la cafetería. / Cedida

El local tiene unos 48 metros cuadrados y capacidad para unas 24 personas sentadas. Ya se les empieza a quedar pequeño en momentos puntuales, pero eso también confirma que la idea tenía sentido. El café de especialidad no tenía por qué quedarse en el centro de Madrid. También podía llegar a Alcorcón, al barrio, al sitio donde sus dueños crecieron y donde ahora han decidido emprender. Porque Frustrük no nace solo para servir café, matcha o açaí. Nace de una necesidad muy concreta: no tener que coger el metro para desayunar bien.