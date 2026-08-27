AEROPUERTOS
Barajas eleva un 6,4% los vuelos previstos para la operación retorno de agosto respecto a 2025
Las aerolíneas han programado 301 movimientos más que en el dispositivo del año pasado
EP
Las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han programado un total de 4.972 vuelos durante la operación retorno de las vacaciones de agosto, lo que supone un 6,4% más que en el periodo equivalente del año pasado, según han informado a Europa Press fuentes de Aena.
En concreto, entre este viernes 28 y el lunes 31 de agosto están previstas 301 operaciones más en el aeropuerto madrileño que durante la vuelta de vacaciones de 2025, cuando se programaron 4.671 vuelos entre el viernes 29 de agosto y el lunes 1 de septiembre.
El viernes será el día con mayor actividad en Barajas, con un total de 1.266 vuelos programados, seguido del lunes, cuando están previstos 1.255 movimientos. Por su parte, el sábado será la jornada de menor tráfico aéreo, con 1.198 operaciones, mientras que para el domingo están programados 1.253 vuelos.
La programación está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las distintas compañías aéreas en función de las circunstancias que se presenten durante estas jornadas.
Casi 30.000 vuelos en los aeropuertos de Aena en España
En el conjunto de España, los aeropuertos de la red de Aena tienen programadas 29.592 operaciones durante la operación retorno de agosto, un 2,6% más que los 28.826 vuelos registrados en el periodo equivalente del año anterior.
La jornada con mayor volumen de tráfico en toda la red será el domingo 30 de agosto, con 7.492 vuelos programados. Le seguirán el sábado 29, con 7.434 operaciones, y el viernes 28, con 7.433. El lunes 31 cerrará el dispositivo con 7.233 vuelos previstos.
Después de Madrid-Barajas, el aeropuerto con más movimientos programados será el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 4.421 vuelos, seguido del Aeropuerto de Palma de Mallorca, con 4.053 operaciones, la misma cifra que en el ejercicio anterior.
Entre los principales aeropuertos del sur y el este peninsular, el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol gestionará 2.507 vuelos durante la operación retorno, mientras que Alicante-Elche Miguel Hernández tiene previstas 1.779 llegadas y salidas, con el sábado como jornada de mayor actividad.
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