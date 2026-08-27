Aemet pronostica que Madrid vivirá un viernes de contrastes térmicos con máximas de 27ºC y mínimas de 8ºC

Se acerca el entretiempo, ese limbo extraño en el que es difícil escoger qué ponerse porque si sale temprano se econtrará con mínimas de hasta 8ºC, valor que se registrará en Collado Villalba. Después se refugirá en el aire acondicionado de su oficina o su lugar de destino, pero en su camino de regreso a casa se encontrará por la tarde con máximas de 27ºC, en gran parte de la Comunidad, de acuerdo a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Abrigo por la mañana y camiseta por la tarde

Este viernes estará marcado por temperaturas máximas en aumento, más acusado en la Sierra, al mismo tiempo que las mínimas siguen en descenso.

En concreto, 26ºC será la máxima para Madrid capital, pero no será la zona más calurosa de la Comunidad. Por delante están Alcalá de Henares, Aranjuez, Getafe y Navalcarnero con 27ºC. Tan solo Collado Villalba baja el listón a los 25ºC.

Valores que llegarán al rededor de las 17:00 y 18:00 horas, pero la tarde se mantendrá más o menos igual con este calor que obliga a usar camiseta pero, al llegar con viento, da un respiro y permite empezar a usar vaqueros.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este viernes / Aemet

Y es que las mínimas ya marcan la cercanía del otoño, en particular en Collado Villalba, donde los termómetros bajarán a los 8ºC. En orden ascendete, Alcalá de Henares espera 10ºC, Aranjuez 11ºC, Getafe y Navalcarnero 12ºC y Madrid capital 13ºC. De tal forma que todos los municipios tienen una diferencia de al menos 13ºC entre su máxima y su mínima.

Este frío se hará sentir en la madrugada e incluso hasta casi el mediodía, por lo que los madrileños tendrán que salir con abrigo por la mañana y dejar las cobijas por fuera, ya que la noche que da paso al sábado se mantendrán valores muy parecidos a la anterior.

Cielo poco nuboso, pero se acerca el calor

El cielo estará poco nuboso con nubes de evolución en la Sierra durante las horas centrales. Aun así, la Aemet sigue descartando la lluvia para los próximos días, al menos hasta el martes 5 de septiembre, cuando la probabilidad sube al 5%.

Los vientos estarán flojos de componente oeste que tenderán a variables al final alcanzando los 10 km/h. Además, este viernes el índice ultravioleta máximo baja al 6, que sigue siendo alto pero es el más bajo de los últimos días.

Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

Sin embargo, este sábado volverá a subir al 7, acompañado de máximas de 30ºC. Si bien las mínimas parecen quedarse similares, el domingo también se elevarán y de hecho el índice ultravioleta máximo alcanza el nivel 'muy alto' (de 8).

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Con esta tendencia, el lunes agosto se despedirá con máxima de 33ºC y mínima de 19ºC, prácticamente igual al resto de la primera semana de septiembre y todavía lejos de que llegue otra ola calor antes de que se acabe el verano por lo pronto.