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SIERRA OESTE DE MADRID

Aagesen anuncia ayudas de 80 millones para municipios afectados por los incendios

Las subvenciones podrán destinarse a recuperar el territorio calcinado este verano, mientras la Confederación del Tajo ya trabaja para evitar que las cenizas lleguen a los sistemas de abastecimiento

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita la zona del Pantano de San Juan afectada por el incendio de la Sierra Oeste de Madrid.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita la zona del Pantano de San Juan afectada por el incendio de la Sierra Oeste de Madrid. / Europa Press/ Alejandro Martínez Vélez

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EFE

Madrid

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) destinará una línea de subvenciones de 80 millones de euros "para municipios de reto demográfico" que podrán destinarse, entre otras actuaciones, a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales de este verano.

Durante su visita este jueves al embalse de San Juan, en la localidad madrileña de Pelayos de la Presa, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha explicado que las ayudas, aprobadas esta semana por el Consejo de Ministros, estarán destinadas a proyectos de reactivación del territorio, gestión forestal y adaptación, así como a actuaciones en zonas afectadas por los incendios.

Por ello, ha animado a los municipios de la Sierra Oeste de Madrid a que cumplan los requisitos a presentar proyectos para poder beneficiarse de esta convocatoria.

La ministra ha anunciado además que el Ministerio cubrirá el 50 % de las actuaciones de restauración hidrológica forestal que se lleven a cabo en las zonas afectadas, una vez que la Comunidad de Madrid determine el perímetro definitivo y las superficies sobre las que será necesario intervenir.

Según ha detallado, la Confederación Hidrográfica del Tajo ya ha comenzado a retirar árboles quemados y residuos de las zonas afectadas y continuará trabajando junto a la Comunidad de Madrid para reducir los posibles efectos de las lluvias sobre los terrenos calcinados.

En este sentido, ha señalado que una de las prioridades tras los incendios es evitar que la erosión y las cenizas puedan afectar a las infraestructuras de abastecimiento de agua, por lo que las confederaciones hidrográficas trabajan "contrarreloj" para evitar daños.

Respecto al embalse de San Juan, Aagesen ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que la presa puede continuar operando con normalidad.

"Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, puesto que la presa no ha tenido ningún tipo de afectación", ha afirmado, aunque ha precisado que las instalaciones administrativas "sí han quedado afectadas" y requerirán distintos trabajos.

260.000 hectáreas calcinadas en España

La visita de la vicepresidenta a esta localidad madrileña se ha producido tras un verano especialmente complicado en España en materia de incendios. Ha cifrado en unas 260.000 las hectáreas afectadas y en 43 los grandes incendios forestales registrados en lo que va de año.

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Aagesen ha agradecido el trabajo de todos los efectivos que han participado en la extinción y gestión de los incendios, tanto de las comunidades autónomas como de la Administración General del Estado, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional y los medios aéreos y brigadas de refuerzo.

Fuente: El Periódico

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