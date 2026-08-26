Taller de cuadernos de viajes con vino ilimitado en esta azotea de Sol: la tendencia llega a Madrid

La tendencia en redes sociales por las cosas analógicas curiosamente pasan por las plataformas digitales en sí mismas, allí donde las escapadas son la excusa para publicar algo, también han popularizado los cuadernos de viajes, unas agendas de cuero para anotar esas aventuras y que ahora puede crear con sus propias manos en esta azotea de Puerta del Sol con vino ilimitado.

¿Qué son los cuadernos de viaje?

Un cuaderno de viaje (o travel journal), es la reinvención de la nueva generación de los diarios, de una forma muy similar a los bucket journal de hace unos años. La idea es registrar experiencias y emociones en una libreta personal. Por supuesto, puede ser en forma de dibujos, mapas, recuerdos físicos, etc.

Los cuadernos de viaje mezclan la escritura con la expresión artística / Sono Journals

Lo que lo hace diferente al cuaderno de viajes de modas pasadas es que mezcla texto con acuarelas, bocetos y cualquier elementos que puede añadirse, muy similar al junk journal, en el que las palabras se dejan de lado y se hace un collage solamente con las cosas tangibles que acompañaron el momento.

En este sentido, desde facturas, etiquetas, servilletas, esas cosas que normalemente serían basura pero guardan un encanto, en particular los boletos de avión o entradas a museos, hasta flores secas pueden incluirse en el diario, como su nombra indica, siempre que tenga relación con algún viaje.

Taller para crearlos en una azotea con vistas a Sol

Entre la desconexión digital y una estética visual tan atractiva que se ha hecho tendencia, entre la nostalgia y la autencidad, los cuadernos de viajes parecen darle gusto a la necesidad de los jóvenes por tener experiencias genuinas, al mismo tiempo que pueden sentarse un rato para procesarlas.

Esa desaceleración se extiende al mismo momento de crear el cuaderno, en concreto, cada sábado y domingo en Sono Journals, a pocos pasos de la Puerta del Sol. Puede escoger entre dos tamaños: uno pequeño, de 10,5 x 14,8 cm (A6), que cuesta 35 euros, o uno más grande, de 14,8 x 21 cm (A5) por 39,95 euros.

El taller dura dos horas, comenzando a las 11:00, 16:00 o 19:00 horas. Tiene una azotea con vistas a la puerta del sol en Madrid e incluye vino ilimitado durante toda la actividad. Para participar en los talleres debe hacer reserva previa, pero si lo necesita la puede cambiar 24 horas antes o cancelarla 48 horas antes.

Noticias relacionadas

Asimismo, el taller incluye la tutorización paso a paso, la elección del cuero (tipo y color), cada agenda tiene dos cuadernos interiores de 36 páginas cada uno, ojales metálicos (dorados o plateados, a escoger), charms decorativos, gomas de todos los colores, pegatinas y bolígrafos para empezar a personalizarlo.