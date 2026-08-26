Una 'startup' madrileña aplica IA al entrenamiento de pilotos y reduce meses de gestión a pocos días

La startup madrileña 40º West, especializada en formación y entrenamiento de pilotos, ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial capaz de analizar el rendimiento de cada profesional durante las simulaciones de vuelo, identificar los aspectos en los que necesita mejorar y diseñar planes de entrenamiento adaptados a sus necesidades.

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha conocido este miércoles el funcionamiento del sistema durante una visita a las instalaciones de la escuela European Flyers, en el aeródromo de Cuatro Vientos, donde, acompañado por el fundador de 40º West, Borja Capelli, ha podido comprobar cómo los alumnos utilizan esta tecnología durante su preparación.

Entrenamientos adaptados a cada piloto

El software analiza los datos recopilados durante las sesiones de simulación y, a partir de esa información, determina las áreas que requieren un mayor trabajo, lo que permite ajustar la preparación a las capacidades y evolución de cada piloto.

La herramienta también puede plantear nuevos ejercicios en función de las necesidades detectadas e incorporar situaciones a las que el profesional todavía no se haya enfrentado, con el objetivo de mantener una formación continua de las tripulaciones y reforzar la seguridad de los vuelos mediante una preparación más específica. La aplicación de la inteligencia artificial permite así transformar los datos generados durante el entrenamiento en recomendaciones concretas, de manera que cada alumno pueda centrar sus siguientes sesiones en aquellos aspectos en los que presenta un mayor margen de mejora.

La tecnología desarrollada por 40º West no se limita al ámbito formativo, ya que también automatiza procesos administrativos relacionados con el cumplimiento de la normativa y las auditorías a las que están sometidas las compañías aéreas. Según la información facilitada por la empresa, algunas de estas tareas, que anteriormente podían prolongarse durante cerca de tres meses, pueden completarse ahora en menos de una semana, lo que supone un ahorro de tiempo y recursos para las compañías.

Impulso a través del programa 'Retech'

40º West es una de las 70 empresas que han participado durante ocho meses en el programa 'Retech' de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, una iniciativa financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinada a favorecer el desarrollo y la expansión de proyectos tecnológicos. El programa se articula en torno a tres nodos especializados en salud, tecnología verde y sector aeroespacial, área en la que se encuadra el proyecto de 40º West, y ofrece a los emprendedores formación y asesoramiento, además de facilitar el contacto con inversores, socios y potenciales clientes.

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López-Valverde ha destacado durante su visita el papel de este tipo de iniciativas para impulsar el ecosistema tecnológico y emprendedor madrileño, tanto en las primeras fases de desarrollo de los proyectos como en el momento de buscar financiación o abrir nuevas oportunidades comerciales. "La Comunidad de Madrid está siendo el impulso que muchas personas necesitan para sacar su idea del cajón y hacerla realidad; también esa ayuda que los que ya se han lanzado a emprender necesitan para ponerse en contacto con un inversor que respalde su proyecto o con una empresa que confíe en su solución", ha señalado el consejero.