FIESTAS PATRONALES
Siete heridos en el tercer encierro de San Sebastián de los Reyes, que ha contado con unos 1.600 corredores
Los astados de Zalduendo ofrecen una carrera de calidad en el tercer encierro
EP
La manada de Zalduendo ha protagonizado este miércoles el tercer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, una carrera en la que han participado unos 1.600 corredores y que se ha saldado con siete asistencias sanitarias, todas ellas leves.
Los astados han ofrecido una carrera de gran calidad y han protagonizado los primeros momentos de tensión en el tramo inicial, donde han ido buscando a los corredores, aunque la manada volvió a agruparse en la calle Real, con los cabestros situados en cabeza, según ha detallado el Consistorio en un comunicado.
Los animales han entrado en la plaza en un minuto y treinta y nueve segundos, aunque el encierro no se ha dado por finalizado hasta su entrada en los toriles, lo que se ha producido a los dos minutos y cuarenta y dos segundos.
El concejal de Festejos y Seguridad, Carlos Bolarín, ha destacado la calidad de las reses de Zalduendo, a las que ha definido como "de primerísima garantía", y ha señalado que los animales llegan cada vez mejor preparados del campo, lo que obliga a los corredores a "arrimarse más" para sentir la carrera.
Según el responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, unos 1.600 corredores han participado en el encierro, una cifra ligeramente inferior a la registrada en la jornada anterior.
El balance sanitario se ha saldado con siete atenciones, todas leves. Seis de los corredores atendidos han recibido el alta en el propio dispositivo sanitario, mientras que una persona ha sido trasladada a un hospital para valoración facultativa por un traumatismo en un brazo.
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