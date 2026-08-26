Mourinho vuelve a casa trece años después: el Bernabéu abre de nuevo sus puertas al técnico en su segunda etapa

El Santiago Bernabéu vuelve a abrir sus puertas esta noche para un partido de Liga con un protagonista inevitable en el banquillo, porque José Mourinho dirigirá de nuevo al Real Madrid ante su público trece años después de cerrar su primera etapa en el club. El conjunto blanco recibe a la Real Sociedad a partir de las 21:00 horas, en el encuentro aplazado de la primera jornada de LaLiga EA Sports, con el objetivo de dar continuidad a la victoria conseguida el pasado sábado ante el Espanyol y presentar ante su afición un proyecto profundamente renovado durante el verano.

La atención estará inevitablemente sobre Mourinho, aunque el entrenador portugués ha tratado de desplazar el foco hacia sus jugadores y hacia el desafío deportivo que supone la visita del conjunto donostiarra. Después de una primera etapa entre 2010 y 2013 en la que conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, el técnico regresa al escenario en el que construyó algunos de los momentos más reconocibles de su anterior paso por el club, ahora con una plantilla diferente y con la intención de establecer desde el comienzo una identidad competitiva clara.

El propio Mourinho resumió en la previa lo que espera del estreno como local cuando pidió que el Bernabéu reciba al equipo "con pasión", una petición que encaja con la relevancia de una noche en la que la grada podrá encontrarse por primera vez en partido oficial con buena parte de las caras nuevas del proyecto. El entrenador quiere que ese impulso acompañe a un Madrid que afronta tres encuentros de Liga en apenas ocho días y que, después de superar la primera salida del campeonato, tiene ahora la oportunidad de sumar seis puntos de seis antes de volver a jugar en casa el domingo frente al Málaga.

José Mourinho en rueda de prensa. / Europa Press

Un Real Madrid renovado que busca velocidad

La victoria por 1-2 ante el Espanyol permitió al Real Madrid comenzar el campeonato sumando los tres puntos, con Jude Bellingham y Carlos Espí como goleadores y con una presencia importante de los refuerzos incorporados durante el mercado. Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva formaron parte del once inicial, mientras que Marc Cucurella y Yan Diomande también tuvieron minutos en un equipo que todavía dispone de un amplio margen para desarrollar todos los registros que Mourinho pretende incorporar.

Las primeras semanas del nuevo proyecto han dejado la voluntad de aumentar el ritmo de los ataques, recuperar metros con rapidez después de cada recuperación y sostener una mayor intensidad defensiva, características que pueden adquirir todavía más protagonismo en un Bernabéu donde el Real Madrid acostumbra a llevar el peso de los encuentros. La presencia de Vinícius Junior y Kylian Mbappé ofrece al técnico dos amenazas permanentes para atacar los espacios, mientras que Bellingham, Valverde y Bernardo Silva aportan diferentes soluciones para acelerar la circulación o dar continuidad a las posesiones.

Una de las incógnitas se encuentra en el costado derecho, donde Arda Güler y Yan Diomande ofrecen perfiles distintos y compiten por una posición que Mourinho puede utilizar para modificar el comportamiento ofensivo de su equipo. La entrada del joven extremo aportaría mayor profundidad y permitiría al club blanco disponer de dos futbolistas especialmente verticales en las bandas, con Vinícius en el lado contrario, mientras que la continuidad de Güler ofrecería una mayor tendencia a jugar por dentro y asociarse con Bellingham y los centrocampistas.

También existen opciones de que Cucurella gane protagonismo después de avanzar en su puesta a punto, en una defensa reforzada durante el verano con futbolistas de experiencia internacional como Dumfries y Konaté. La amplitud de la plantilla permitirá a Mourinho introducir variantes durante una semana especialmente cargada, aunque el partido ante la Real Sociedad aparece como una oportunidad importante para seguir asentando las bases del equipo antes de que el calendario aumente progresivamente su exigencia.

Los jugadores del Real Madrid celebran el decisivo gol de Espí contra el Espanyol. / EFE/ Andreu Dalmau

El Bernabéu se reencuentra con Mourinho

Más allá de los tres puntos, el encuentro tendrá una dimensión emocional evidente por el regreso de Mourinho al banquillo local del Santiago Bernabéu, donde no dirige al Real Madrid desde 2013. El portugués vuelve con una trayectoria mucho más extensa a sus espaldas, pero también con el conocimiento de un club y de un estadio cuya exigencia conoce perfectamente después de haber disputado 178 encuentros durante su primera etapa al frente del equipo.

El reencuentro llega además en una noche pensada para mirar hacia el nuevo proyecto, porque varios de los fichajes realizados durante el verano vivirán su primera experiencia oficial como madridistas en el Bernabéu. Entre ellos estará Cucurella, que compartirá protagonismo antes del encuentro con Mikel Oyarzabal en el homenaje previsto para los internacionales españoles que conquistaron el último Mundial, una circunstancia que añadirá otro componente especial a los minutos anteriores al comienzo del partido.

Mourinho, sin embargo, ha insistido en que no desea convertir su regreso en un acontecimiento individual, sino utilizar el respaldo de la grada para fortalecer a un equipo que está comenzando a desarrollar nuevos automatismos. El escenario parece especialmente propicio para comprobar hasta qué punto el Real Madrid puede trasladar al campeonato la intensidad mostrada durante buena parte de la pretemporada, ahora frente a un adversario acostumbrado a competir con personalidad y que dispone de argumentos suficientes para exigir concentración durante los noventa minutos.

El entrenador portugués del Real Madrid, José Mourinho, saluda a la afición en su último partido como entrenador blanco en el Bernabéu. / EFE/ Kiko Huesca

La Real busca reaccionar

La Real Sociedad aterriza en el Bernabéu después de perder por la mínima ante el Betis en La Cartuja, un resultado que no terminó de reflejar algunos buenos momentos del conjunto dirigido por Pellegrino Matarazzo. Los donostiarras necesitan comenzar a sumar, aunque su primera salida les coloca inmediatamente ante uno de los desplazamientos más exigentes del campeonato y frente a un Real Madrid que ha dominado los enfrentamientos recientes entre ambos conjuntos.

Matarazzo dispone de alternativas para configurar el frente ofensivo y deberá decidir el protagonismo de futbolistas como Mikel Oyarzabal, Gonçalo Guedes o Ander Barrenetxea, mientras Take Kubo aparece como una de las principales amenazas por su capacidad para recibir entre líneas y generar ventajas cerca del área. Oyarzabal continúa recuperando ritmo competitivo después del Mundial, pero su experiencia y su facilidad para interpretar los espacios le convierten en un futbolista especialmente importante para una Real que necesitará aprovechar con precisión las oportunidades que pueda encontrar.

El desafío donostiarra pasará igualmente por sostenerse en defensa ante la velocidad del ataque madridista, especialmente cuando el conjunto blanco consiga recuperar el balón con campo por delante. Jon Aramburu deberá convivir previsiblemente con las internadas de Vinícius, mientras que la pareja de centrales necesitará controlar tanto los movimientos de Mbappé como las llegadas desde segunda línea de Bellingham, en uno de los sectores del partido que pueden determinar hacia dónde se inclina el encuentro.

El Bernabéu será, en cualquier caso, el gran escenario de una noche que reúne presente y memoria, porque el Real Madrid presenta ante su público buena parte de su renovación mientras recupera en el banquillo a uno de los entrenadores que marcaron una etapa importante de su historia reciente. Trece años después, José Mourinho vuelve a dirigir al conjunto blanco en Chamartín, esta vez al frente de un equipo construido para crecer desde el comienzo y que busca ante la Real Sociedad dar su segundo paso victorioso en la nueva temporada.