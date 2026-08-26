Ocho muertes en menos de dos meses: el verano agrava las grietas de la prevención laboral en Madrid

Ocho personas en menos de dos meses. Seis murieron en julio y otras dos en agosto. El verano avanza en la Comunidad de Madrid dejando detrás una sucesión de accidentes laborales mortales que vuelve a poner en evidencia que la prevención no puede entrar en periodo vacacional.

El último fallecimiento se produjo el lunes en el Parque Enrique Tierno Galván. Un trabajador municipal, de 54 años, murió después de volcar el vehículo dumper que conducía mientras realizaba labores de jardinería. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo durante 40 minutos. Menos de dos semanas antes, el 11 de agosto, otro trabajador perdió la vida en El Escorial después de caer desde el andamio que estaba preparando para el montaje de un escenario.

Son las dos últimas víctimas de un verano que ya había comenzado con seis muertes durante el mes de julio. Tres se produjeron durante la jornada de trabajo y otras tres en el trayecto de ida o vuelta. Y detrás de ese balance aparece un dato especialmente significativo: cuatro de esas seis personas fallecieron sobre el asfalto, bien cuando se desplazaban por orden de su empresa, bien cuando iban o volvían del trabajo.

Para el secretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carlos Giménez Caminero, no se trata de "un asunto de tráfico", sino de organización y prevención. “Los planes de movilidad, que son obligatorios, siguen sin hacerse. No existen o están en un cajón sin que nadie los aplique”, lamenta Giménez; “nadie planifica esos trayectos, nadie mide la fatiga, nadie asume que el camino es parte de la jornada".

45 personas fallecidas en lo que va de año

Los ocho fallecimientos registrados desde comienzos de julio no son un episodio aislado. Elevan a 45 el número de personas muertas por accidente laboral en la Comunidad de Madrid en lo que va de 2026. De ellas, 32 fallecieron durante la jornada laboral y otras 13 en accidentes in itinere, durante el desplazamiento de ida o vuelta del trabajo.

También los accidentes graves dibujan una evolución preocupante. Solo durante julio se registraron 39 accidentes graves durante la jornada, frente a los 29 del mismo mes de 2025. Los accidentes graves in itinere fueron 15, frente a 11 un año antes. En el conjunto del año, Madrid acumula ya 289 accidentes laborales graves y 51.733 accidentes de trabajo.

Las mismas caídas, año tras año

La carretera es uno de esos escenarios. El otro está a varios metros del suelo. Siete trabajadores han muerto por caídas en altura en lo que va de 2026, cinco de ellos en la Construcción. No son accidentes asociados a riesgos nuevos ni difíciles de prever, sino que se producen en tejados, andamios, plataformas y otras zonas de trabajo donde las medidas necesarias para impedir una caída están perfectamente identificadas. “En las obras se siguen muriendo por caídas desde altura, las mismas caídas, en los mismos tejados, año tras año”, denuncia Giménez Caminero. “No hay nada imprevisible en ellas y, aun así, se siguen repitiendo”.

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CCOO reclama por ello planes efectivos de movilidad en las empresas, protección colectiva real en los trabajos en altura y evaluaciones de riesgos que no se limiten al cumplimiento documental. El sindicato pide además reforzar los medios de la Inspección de Trabajo y del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. “Ni una muerte más en el trabajo”, concluye Giménez Caminero.