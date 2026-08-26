Bustamante, Isabel Aaiún y Panorama encabezan las fiestas de Galapagar

Galapagar celebrará del 10 al 14 de septiembre sus Fiestas Patronales 2026 en honor al Santísimo Cristo de las Mercedes con una programación en la que la música, las tradiciones populares y las propuestas familiares tendrán un peso destacado, con actuaciones de David Bustamante, Isabel Aaiún y la Orquesta Panorama.

El Ayuntamiento ha diseñado además una agenda de prefiestas desde el 1 de septiembre, con actividades deportivas y encuentros vecinales que servirán de antesala a los cinco días centrales de celebraciones, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El programa comenzará el 1 de septiembre con el Torneo de Cornhole y el Torneo Social de Tenis, mientras que el día 3 se disputarán el Campeonato Interpueblos de Petanca y el Torneo de Pádel.

El sábado 5 concentrará varias propuestas deportivas, como el XXII Memorial Pepe Gómez-Trofeo Escuelas, el torneo de tiro con arco y la competición individual de petanca. El parque de El Toril acogerá además una tirada general e infantil de chito, uno de los juegos tradicionales más arraigados en el municipio.

La vertiente musical llegará esa misma noche a la plaza de la Constitución con el festival LOS40 Urban Party, de 20 a 1 horas, al que se sumará la actuación de JOL y TATE, ganadores del certamen de grupos jóvenes de Galapagar.

El domingo 6 continuará la programación previa con la prueba ciclista cadete IV GP Sergio Martín, la XXXIX Tirada Comarcal de Chito por Parejas y el Torneo Social de Tenis de Mesa.

A las 11.30 horas se celebrará la XXVIII Fiesta de la Bicicleta, con un recorrido familiar de cinco kilómetros desde la calle de la Inclusión, mientras que la jornada concluirá con la tradicional Fiesta de Nuestros Mayores, que incluirá misa, comida y una actuación musical para los vecinos de más de 70 años.

Música y cultura popular para abrir las fiestas

Las celebraciones comenzarán oficialmente el jueves 10 de septiembre con una Fiesta Holi de polvos de colores, de 18.30 a 20.30 horas, en el aparcamiento del campo de fútbol El Chopo.

A continuación tendrá lugar el Pasacalles de las Peñas, amenizado por una charanga y con recorrido hasta la plaza de la Constitución, donde a las 21 horas la nadadora galapagueña Camino Martínez pronunciará el pregón desde el balcón del Ayuntamiento.

La primera noche festiva continuará con una sesión de DJ Fernando Moreno y con la actuación de la Orquesta Panorama, a las 22.30 horas en el recinto ferial de la calle Guadarrama.

El viernes 11 será el turno de Isabel Aaiún, que actuará a las 22.30 horas en la plaza de la Constitución, seguida de una sesión nocturna con DJ Lady Tupé y DJ Álvaro Serrano.

El sábado 12 llegará uno de los conciertos principales del programa, el de David Bustamante, también a las 22.30 horas en la plaza de la Constitución. La madrugada continuará con DJ Xinli y DJ Destruk.

Pica-Pica y una noche de homenaje al rock nacional

La programación del domingo 13 tendrá un marcado carácter familiar. La plaza de la Constitución acogerá de 11.30 a 15 horas talleres e hinchables y, a las 18.30 horas, un espectáculo musical de Pica-Pica.

Por la noche, el protagonismo será para el rock nacional con un tributo a Extremoduro, a cargo del grupo Ágila, a las 22 horas, y otro a Marea, interpretado por La Patera, a las 23.30 horas.

El lunes 14, coincidiendo con el Día del Niño, las atracciones del recinto ferial tendrán un 50% de descuento. La clausura musical correrá a cargo de la Orquesta Diamante, a las 21 horas, antes de los fuegos artificiales de las 23.59 horas.

Tradición religiosa y convivencia vecinal

Los actos religiosos comenzarán el domingo 13 con la tradicional Ofrenda de Flores y Frutos en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, de 11 a 20 horas.

El lunes 14 se celebrará la Solemne Misa a las 11 horas, seguida de la procesión y de una comida popular amenizada por una charanga en la plaza de la Constitución.

Un recinto ferial más accesible

El recinto ferial contará diariamente con un tramo sin ruido de 19 a 21 horas dirigido a personas con hipersensibilidad sensorial o trastorno del espectro autista (TEA).

También se habilitará una zona accesible frente a la Biblioteca Ricardo León, habrá kits sensoriales disponibles a través de Protección Civil y se ofrecerá una pulsera FastPass para facilitar el acceso prioritario a las atracciones.

El Ayuntamiento pondrá además en marcha un servicio gratuito de autobús búho las noches del viernes 11 y el sábado 12, con salidas a las 2 y a las 4 horas hacia El Guijo, Colonia España, La Navata y Parquelagos.

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Durante las fiestas también estará disponible un aparcamiento disuasorio al final de la calle Guadarrama, junto a la rotonda de la M-505.