El ayer y el hoy de Madrid se encuentran en el mismo plano en esta exposición gratuita del Museo de Historia: un viaje visual por la memoria para rasgar el velo del tiempo

Cualquiera que haya pasado una tarde en Madrid se ha dado cuenta de lo extraña que es, un lugar muy particular para hablar del pasado desde plazas, museos, monumentos, parques y fuentes históricas, pero también del presente, de cómo el paso del tiempo nos ha heredado una metrópolis, precisamente esa es la reflexión que propone Valentín Andrés Pérez Serén con la exposición gratuita 'Madrid entre épocas'.

No se trata de la única exposición que se adentra en el pasado de la ciudad a través de fotografías, pero sí es la única que se atreve a unir los dos momentos tan aparente alejados en el tiempo pero unidos por un mismo lugar a través de la técnica de refotografía en una muestra dentro del Museo de Historia de Madrid.

SEDE DE LA EQUITATIVA Y BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO (1925/2022) en 'Madrid entre épocas' / Museo Historia de Madrid

Viaje visual entre épocas a través de la refotografía

Esta técnica consiste en volver a fotografiar una imagen antigua en el momento actual, desde el mismo punto de vista en que fue tomada originalmente, para después fusionar ambas imágenes —de distintas épocas— en una sola composición.

En palabras de Pérez Sarén al Ayuntamiento de Madrid, pretende "rasgar el velo del tiempo para descubrir la evolución de la capital". En conjunto, la muestra cuenta con 40 refotografías, cuidadosamente escogidas en un arduo trabajo de documentación y precisión técnica durante más de un año.

INFANCIA Y GUERRA EN PLAZA DEL CARMEN (1937-2022) en 'Madrid entre épocas' / Desconocido (Pinterest) / Valentín Andrés Pérez Serén

De esta forma 'Madrid entre épocas' propone "atravesar el tiempo, alineando el pasado fotográfico con el presente más inmediato", afirma el artista, ya que en este caso "la fotografía histórica no es un recuerdo estático, sino un elemento que dialoga con la realidad actual, revelando qué rincones han resistido el paso de los años y cuáles han transformado su fisonomía para siempre".

En definitiva es un puente temporal, reforzado por los colores y con la complicidad de la composición, entre lo antiguo y lo moderno, dos momentos que no son independientes sino complementarios, porque Madrid no cambia y, al mismo tiempo, Madrid está en constante transformación.

De un perfil de Instagram al Museo de Historia de Madrid

El mismo Pérez Serén explica también que la exposición se basa en el libro homónimo, de la editorial Ediciones La Librería, gracias a una labor de recuperación de la memoria visual madrileña, que se convirtió en un referente en el entorno digital a través de un perfil en Instagram @elpasadodemadrid.

Noticias relacionadas

En este Patio Dorado del Museo de Historia de Madrid, "esa búsqueda constante del encuadre perfecto cobra una nueva dimensión física y artística", zanja el artista, siempre aprovechándose de los antiguos tonos blancos y negros, tan comunes a comienzos del siglo XX para contrastarlos con los actuales vibrantes colores de Sol, Gran Vía, El Prado, entre tantos otros espacios icónicos y cotidianos.