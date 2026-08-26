Cercedilla recuerda a Blanca Fernández Ochoa con una marcha por la Sierra de Guadarrama

Cercedilla rendirá homenaje este sábado a la esquiadora Blanca Fernández Ochoa con una marcha por la Sierra de Guadarrama y un acto en la montaña con motivo del séptimo aniversario de su muerte.

La marcha partirá a las 9.00 horas desde la zona de Las Dehesas, junto a Casa Cirilo, y ascenderá hasta el Colladito del Rey, donde a las 12.00 horas tendrá lugar el acto en recuerdo de la deportista, estrechamente vinculada a Cercedilla y a la sierra madrileña.

El encuentro busca mantener viva la memoria de Fernández Ochoa en uno de los entornos que marcaron su vida personal y deportiva. Blanca Fernández Ochoa hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville 1992, donde logró la medalla de bronce en eslalon y se convirtió en la primera mujer española en conseguir una medalla olímpica.

Blanca Fernández-Ochoa en 'El viaje. La medalla de la salud mental'. / RTVE

Durante su trayectoria en el esquí alpino sumó cuatro victorias y 20 podios en la Copa del Mundo y participó en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno: Lake Placid 1980, Sarajevo 1984, Calgary 1988 y Albertville 1992.

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En 1994 recibió la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en reconocimiento a su carrera.