MIGRACIÓN
Madrid acudirá a la Conferencia de Infancia, pero rechaza asumir la gestión de Ceuta
El Gobierno de Ayuso reclama la reagrupación familiar de los menores o su incorporación al sistema de protección de Marruecos
EP
La Comunidad de Madrid participará este jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Gobierno para abordar, entre otras cuestiones, la situación de los menores migrantes en Ceuta. El Ejecutivo autonómico asegura que acudirá "en apoyo" a la ciudad autónoma y a sus ciudadanos, aunque advierte de que no asumirá lo que considera una responsabilidad del Ejecutivo central.
Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han confirmado la asistencia de Madrid después de que Extremadura, Aragón y Castilla y León hayan rechazado participar en la reunión con las comunidades autónomas.
"El Ejecutivo de Sánchez, que ha perdido absolutamente el control de la situación migratoria, pretende que las autonomías asuman su incompetencia. Madrid no está dispuesta a hacerlo", han señalado desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
El Ejecutivo madrileño reclama al Gobierno central un mayor control y protección de las fronteras, el refuerzo de la Guardia Civil y medidas contra las mafias que operan en las rutas migratorias. También exige la reagrupación de los menores con sus familias o, cuando no sea posible, su entrega al sistema de protección de menores de Marruecos.
La reunión abordará la atención a los menores migrantes de Ceuta
La fecha de la Conferencia Sectorial se acordó el pasado 13 de agosto durante una Comisión Sectorial, de carácter técnico, en la que participaron el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y los directores generales de Infancia de las comunidades autónomas.
Según el orden del día, uno de los principales asuntos será el crédito extraordinario de 25 millones de euros destinado a la atención de la infancia migrante en Ceuta tras la llegada de migrantes registrada el 30 de julio.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, planteará además incorporar un punto de información y debate sobre la atención a los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta. Su inclusión tendrá que ser sometida a votación durante la reunión.
Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia explican que el objetivo es abrir un debate más amplio sobre las cuestiones relacionadas con la atención a estos menores, incluida la propuesta para trasladar a 500 menores desde Ceuta a la Península.
La reunión se produce en un contexto de desacuerdo entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas sobre la respuesta a la situación migratoria y el reparto de responsabilidades en la acogida y protección de menores.
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