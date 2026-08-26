FÓRMULA 1
La Justicia rechaza paralizar las gradas y pasarelas del Gran Premio de F1 de Madrid
El Tribunal de Instancia de Madrid Plaza número 18 deniega las medidas cautelares, pues provocarían "una perturbación grave de los intereses generales" si impidiese la celebración del evento
EFE
Un juzgado de Madrid ha denegado las medidas cautelares solicitadas por la Asociación para la Defensa del Medio Ambiente y por un Urbanismo Sostenible para suspender la licencia del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebrará en septiembre en el circuito 'Madring' de la capital, que incluía la paralización de la instalación de las gradas, pasarelas y espacios de hospitalidad.
Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid Plaza número 18 ha rechazado así la petición de suspensión cautelar mientras se resuelve el procedimiento judicial sobre el fondo del asunto.
El tribunal, según traslada el Consistorio madrileño, ha considerado que la adopción de estas medidas provocaría "una perturbación grave de los intereses generales", al impedir la celebración del evento y la asistencia al mismo de "un elevado número de personas aficionadas al automovilismo" a partir del próximo 11 de septiembre.
La resolución permite, por tanto, que continúen las actuaciones vinculadas a la instalación de las estructuras necesarias para el Gran Premio, mientras continúa la tramitación del procedimiento judicial.
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