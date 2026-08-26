Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BardemVacaciones urbanasJardines de San Francisco el GrandeSiniestralidad laboralMadrid UzbekistánNuevos trenes de CercaníasÁtico de AyusoEl tiempo
instagramlinkedin

SUCESOS EN LA CAPITAL

Herido grave un joven tras chocar su patinete con un coche en San Blas

El veinteañero ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y una fractura de fémur y ha sido trasladado intubado al Hospital de La Paz

Accidente de patinete eléctrico.

Accidente de patinete eléctrico. / EMERGENCIAS MADRID

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

Madrid

Un joven de entre 20 y 25 años ha resultado herido grave este miércoles después de que el patinete eléctrico en el que circulaba colisionara con un turismo en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

El accidente se ha producido poco antes de las 13:00 horas en la confluencia de las calles Bulgaria y Aquitania, cuando el turismo salía de una plaza de aparcamiento y se incorporaba a la circulación, momento en el que se ha producido un choque frontolateral con el patinete, según ha informado Emergencias Madrid. Como consecuencia del impacto, el joven ha caído sobre la calzada y ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y una fractura de fémur, además de presentar un bajo nivel de consciencia.

Trasladado grave al Hospital de La Paz

Antes de la llegada de los servicios de emergencia, el herido ha recibido una primera asistencia por parte de personas que se encontraban en comercios cercanos y de personal de un centro de salud próximo al lugar del accidente.

Noticias relacionadas

Los sanitarios de Samur-Protección Civil han estabilizado e intubado posteriormente al joven antes de trasladarlo en estado grave al Hospital de La Paz y un psicólogo de Samur-Protección Civil también ha atendido a la conductora del turismo, que ha sufrido una crisis de ansiedad después del accidente. Agentes de la Policía Municipal han acompañado al convoy sanitario durante el traslado al hospital y se han hecho cargo del atestado para esclarecer las circunstancias de la colisión.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Madrid alcanza ya 70 de los cerca de 100 millones anunciados para la recuperación de la Sierra Oeste
  2. Mercadillo de plantas desde un euro en Madrid: cientos de variedades en este vivero temporal de Salamanca
  3. El pequeño jardín de Madrid que fue privado durante años y hoy se puede visitar gratis: tiene más de 275 años y un pasado aristocrático
  4. Victoria Luengo: 'Vivimos en una sociedad que sigue señalando a las víctimas por encima de sus acosadores
  5. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  6. Una víctima mortal y dos heridos a causa de un accidente de tráfico en Yunclillos (Toledo)
  7. Este es el cartel de toros de las Fiestas Patronales de Móstoles 2026: encierros, concurso de recortes y gran corrida
  8. Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid

Herido grave un joven tras chocar su patinete con un coche en San Blas

Herido grave un joven tras chocar su patinete con un coche en San Blas

La Justicia rechaza paralizar las gradas y pasarelas del Gran Premio de F1 de Madrid

La Justicia rechaza paralizar las gradas y pasarelas del Gran Premio de F1 de Madrid

Alcalá de Henares sufre el atraco de una farmacia a manos de tres individuos en plenas Ferias y Fiestas

Alcalá de Henares sufre el atraco de una farmacia a manos de tres individuos en plenas Ferias y Fiestas

Taller de cuadernos de viajes con vino ilimitado en esta azotea de Sol: la tendencia llega a Madrid

Taller de cuadernos de viajes con vino ilimitado en esta azotea de Sol: la tendencia llega a Madrid

Mourinho vuelve 'a casa' trece años después: el Bernabéu abre de nuevo sus puertas al técnico en su segunda etapa

Mourinho vuelve 'a casa' trece años después: el Bernabéu abre de nuevo sus puertas al técnico en su segunda etapa

El 'Estadio Shakira' en Madrid estará listo en diez días para su primera actuación

El 'Estadio Shakira' en Madrid estará listo en diez días para su primera actuación

Una 'startup' madrileña aplica IA al entrenamiento de pilotos y reduce meses de gestión a pocos días

Una 'startup' madrileña aplica IA al entrenamiento de pilotos y reduce meses de gestión a pocos días

Ayuso censura que haya ministros "a tortas" y "sin defender a los españoles en Ceuta"

Ayuso censura que haya ministros "a tortas" y "sin defender a los españoles en Ceuta"