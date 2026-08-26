Herido grave un joven tras chocar su patinete con un coche en San Blas

Un joven de entre 20 y 25 años ha resultado herido grave este miércoles después de que el patinete eléctrico en el que circulaba colisionara con un turismo en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

El accidente se ha producido poco antes de las 13:00 horas en la confluencia de las calles Bulgaria y Aquitania, cuando el turismo salía de una plaza de aparcamiento y se incorporaba a la circulación, momento en el que se ha producido un choque frontolateral con el patinete, según ha informado Emergencias Madrid. Como consecuencia del impacto, el joven ha caído sobre la calzada y ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y una fractura de fémur, además de presentar un bajo nivel de consciencia.

Trasladado grave al Hospital de La Paz

Antes de la llegada de los servicios de emergencia, el herido ha recibido una primera asistencia por parte de personas que se encontraban en comercios cercanos y de personal de un centro de salud próximo al lugar del accidente.

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Los sanitarios de Samur-Protección Civil han estabilizado e intubado posteriormente al joven antes de trasladarlo en estado grave al Hospital de La Paz y un psicólogo de Samur-Protección Civil también ha atendido a la conductora del turismo, que ha sufrido una crisis de ansiedad después del accidente. Agentes de la Policía Municipal han acompañado al convoy sanitario durante el traslado al hospital y se han hecho cargo del atestado para esclarecer las circunstancias de la colisión.