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Gobierno de Ayuso cree que las explicaciones dadas sobre ático de Chamberí son "concluyentes": "No creo que tengamos que hablar más"

PSOE-M prevé que la comparecencia de García Martín sobre el ático será "un brindis al sol"

La consejera de economía, hacienda y empleo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert.

La consejera de economía, hacienda y empleo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert. / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

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Madrid

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha señalado que las explicaciones que ha dado sobre la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid a través de Planifica Madrid son "concluyentes", por lo que cree que "no hay que hablar más sobre el tema".

Así lo ha manifestado este martes la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, a los medios de comunicación desde el Mercado Escuela de San Cristóbal tras la petición del PSOE de acceder al expediente del inmueble. "Llevamos todo el mes dando explicaciones. Yo creo que son explicaciones lo suficientemente concluyentes como para no tener que dar explicaciones adicionales a cada uno que hace una intervención", ha insistido.

En este sentido, Albert ha recordado que el ático, junto a otros inmuebles, se han puesto a la venta para "poder hacer frente a los horribles incendios" que afectaron a la Sierra Oeste el pasado mes de julio. "Con lo cual, no creo que tengamos que hablar más de este tema", ha zanjado.

Estas declaraciones llegan después de que la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, haya denunciado que la petición de comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en el Pleno de la Cámara de Vallecas para informar sobre la gestión patrimonial de la empresa pública, que compró y ha puesto a la venta el ático de Chamberí, es "un brindis al sol".

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"Nos vuelven a tomar a todos por idiotas. Que enseñe el expediente porque pedir una comparecencia a petición propia del consejero responsable de la compra del superático para hablar del patrimonio de la empresa de Planifica Madrid no va a aclarar lo importante. Dar explicaciones en el Pleno es un brindis al sol. Lo que queremos todos los madrileños es ver la documentación", ha indicado en declaraciones remitidas a los medios.

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