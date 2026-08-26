Así serán las Fiestas del distrito Fuencarral-El Pardo: torneo de Murdoku, fuegos artificiales, degustación de caldereta de gamo, flamenco y más

Cuando Madrid está de Verbenas se respira un aire diferente, más cercano. La ciudad deja de ser ese gran centro urbano, la plaza vuelve a ser punto de encuentro, y de referencia, para los que exploran las calles y se dejan perder entre los puestos de comida, barras y juegos. Mientras agosto le cede el testigo a septiembre, alargando el verano lo más posible, el distrito Fuencarral-El Pardo organiza sus propias Fiestas Patronales con tradiciones tan antiguas como la degustación de caldereta de gamo o el flamenco, hasta lo más moderno, como un torneo de Murdoku (y de UNO).

Programación completa de las Fiestas del Real Sitio de El Pardo

Sábado 29 de agosto

Para conmemorar a la Virgen del Rosario, los vecinos se reunirán en el parque de la Mar Océana a las 17:00 horas, la primera actividad es un torneo de dardos, seguido a las 20:00 horas por una discoteca móvil con DJ Iria, que durará apenas una hora para darle paso a la entrega del premio ‘Homenaje a Nuestros Mayores’ y del concurso de carteles de elpardo.net, con el cual se elige la imagen oficial y la portada del programa de las Fiestas Patronales.

El Pregón, es decir, el pistoletazo oficial, estará a cargo de uno de los residentes el distrito Fuencarral-El Pardo, José Carlos Montero Pez, pero todos sus amigos lo conocen como 'Zepi'. A las 21:30, tendrá lugar el pincho popular en el recinto ferial y a las 22:00 horas el baile con la Orquesta Tierra.

Domingo 30 de agosto

La programación de este domingo es mucho más extensa, ya que comienza por la mañana, en concreto, a las 9:00 horas con la carrera popular en todas las categorías. También desde esta hora, pero hasta las 14:00 estará el taller de formación RCP a cargo de SAMUR-Protección Civil.

La mañana sigue movida con la chocolatada popular con churros en el Recinto ferial, hasta el mediodía, cuando empezará la visita guiada de inauguración de la exposición ‘Emilio Carrère: el poeta de Madrid’ en el Centro Sociocultural Alfonso XII. Al mismo tiempo, desde las 12:30 horas el parque de la Mar Océana acogerá el torneo de chapas infantil y a las 19:00 horas el de Murdoku.

Uno de los momentos destacados será la procesión de la virgen / Ayuntamiento de Madrid

La misa solemne será a las 20:00 horas en la Iglesia Virgen del Carmen y la procesión saldrá con la imagen de la Virgen acompañada de la Banda de Música Musikalia a las 21:00 horas. Para los que quieren alargar la noche, tendrán a la Dj Lady Cherry en el parque a partir de las 21:30 horas.

Lunes 31 de agosto

Los días de entre semana tendrán notablemente menos actividades, todas en el recinto ferial (parque de la Mar Océana). Esperarán a que la mayoría salga del trabajo para comenzar el torneo de chapas adultos a las 18:00 horas, una hora después, estará la gymkana con juegos tradicionales gigantes, seguida una hora más tarde por el torneo de Chinchón hasta que a las 21:00 horas llegue la animación musical de Dj Roxell.

Martes 1 de septiembre

El día predilecto para las competencias y los juegos de mesa será este, primero con un torneo de UNO a las 17:30 horas. A las 19:00 horas el espectáculo infantil 'Música Divertida' de la Cía Komar se tomará el parque y a las 20:00 horas vuelven los juegos con un Bingo popular y un torneo de póker, antes de que la música para mayores bajo el Dúo Madelon resuene los altavoces de clásicos a las 22:00 horas.

Esta edición de las Fiestas incluyen varios torneos de juegos de mesa, entre ellos, UNO, póker, Murdoku o mus / Epe

Miércoles 2 de septiembre

La programación para mayores no termina ahí, y de hecho tendrán que levantarse temprano para participar en el aperitivo, dedicado especialmente para ellos, en el Centro de Día a las 11:00 horas. El resto de actividades se harán esperar hasta la tarde, a partir de las 19:00 horas, ya sea el tiro de la rana (infantil y cadete) o juegos infantiles (3 a 5 años). La gymkana infantil (6 a 10 años) empezará una hora después, que le dará paso a otro torneo, de mus. La música llegará a cuenta del espectáculo de flamenco de la Compañía Belén Heredia a las 21:30 horas, también en el parque.

Jueves 3 de septiembre

Al igual que el día anterior, los mayores tendrán un aperitivo a las 11:00 horas en el Centro de Día. Ya por la tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar el III Torneo de sudokus, que compartirá el parque al mismo tiempo con el torneo de tenis de mesa y el concurso de dibujo infantil.

A medida que se van sabiendo los ganadores y estas actividades se acaban, comenzará el tiro de la rana (adultos) y también el certamen de grupos del barrio Gemma (20:30 h), Aytorine y Álvaro (21:45 h) y DJ Gonzalouki (23:00 h). Mientras tanto, los perros del Centro de Adiestramiento de la Guardia Civil se tomarán la calle de Manuel Alonso, junto al Palacio Real de El Pardo a las 19:30 horas.

Los perros del Centro de Adiestramiento de la Guardia Civil acompañarán las Fiestas de El Prado / Beneratium

Viernes 4 de septiembre

La recta final se acerca, por lo que este será el día para descansar y preparse para el fin de semana intenso. Tan sólo tiene previstas tres actividades: un pasacalles con Alquimia Circus y la Charanga ‘El Ramillete’ a las 18:30, un concurso infantil de disfraces (individual y grupos) a las 19:00 horas y la sesión musical con DJ Paola Hi y DJ Carlos Pulido a las 22:00 horas.

Sábado 5 de septiembre

Para los padres, será el día más agotador, lleno de juegos por el Día de la infancia, entre rocódromo, castillos hinchables, carpa de videojuegos, tiro con arco, mini pista de karts, talleres infantiles y ludoteca para bebés en el Parque del Concejal Miguel Martín Vela.

Abrirá de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, pero su paciencia será recompensa con una exposición de vehículos históricos en la calle de Manuel Alonso de 18:00 a 22:00 horas. Un poco antes, a mediodía, tendrá lugar en el XV Certamen Literario Emilio Carrère en el Centro Sociocultural Alfonso XII y la jornada acabará bailando junto a la Orquesta The Music Show a las 22:30 en el parque de la Mar Océana.

En las Fiestas también se expondrán vehículos antiguos / Epe

Domingo 6 de septiembre

El domingo, el último de estas Fiestas Patronales y el más esperado porque es el que más tradiciones tiene bajo la manga, inicia su despedida a las 10:30 horas con una senda guiada por la orilla del Manzanares desde el puente de los Capuchinos hasta la presa de El Pardo (5 km).

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A mediodía habrá un concierto de la Unidad de Música de la Guardia Real en la Plaza de El Pardo, antesala a las 14:00 horas de la degustación de caldereta de gamo en recinto ferial. Allí también se dará entrega de trofeos a las 18:00 horas y se podrán ver las coreografías que han preparado los alumnos de María Sanz Peña a las 19:00 horas. El adiós definitivo será a medianoche con fuegos artificiales, el punto predilecto es Solar de Boyerizas.