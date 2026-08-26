La DGT prevé 1,2 millones de desplazamientos en Madrid en el cierre de agosto

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé alrededor de 1,2 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de la Comunidad de Madrid durante la operación especial de final de verano, que comenzará este viernes 28 de agosto y se prolongará hasta el lunes 31. Durante estos días coincidirán los viajes de regreso tras las vacaciones con los desplazamientos habituales del fin de semana, lo que incrementará notablemente la circulación en las principales vías.

En el conjunto de España, la DGT calcula que se producirán 6.880.000 desplazamientos. A los movimientos desde las zonas turísticas hacia los grandes núcleos urbanos se sumarán las salidas de quienes aprovechen el último fin de semana de agosto, así como el tránsito de vehículos extranjeros que regresan hacia otros países europeos a través de los principales ejes y pasos fronterizos.

La operación coincidirá además con la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP, que previsiblemente generará un aumento del tráfico de turismos y, especialmente, de motocicletas en las carreteras de acceso al circuito y en los trayectos de regreso.

Dispositivo especial de vigilancia de la DGT

Para garantizar la seguridad y mejorar la fluidez de la circulación, Tráfico desplegará un dispositivo especial con la máxima disponibilidad de sus medios humanos. Participarán agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT, equipos de mantenimiento e instalación de medidas especiales en carretera y servicios de emergencias.

La vigilancia se reforzará también con radares fijos y móviles, helicópteros Pegasus, drones, cámaras, furgonetas y motocicletas camufladas. Estos medios se utilizarán para controlar la velocidad, el uso del teléfono móvil al volante, la utilización del cinturón de seguridad y el cumplimiento del resto de las normas de circulación.

En los puntos con mayor intensidad de tráfico se habilitarán carriles reversibles y adicionales, mediante señalización, balizamiento y conos, y se establecerán itinerarios alternativos para reducir las retenciones. Asimismo, se paralizarán determinadas obras y se limitarán las pruebas deportivas y otros eventos que impliquen la ocupación de la calzada.

La DGT también aplicará restricciones en determinados tramos, fechas y horarios a la circulación de vehículos que transporten mercancías peligrosas, transportes especiales y camiones de mercancías, con el objetivo de facilitar los desplazamientos durante las horas de mayor afluencia.

Viernes 28: aumento del tráfico desde primera hora de la tarde

Los primeros problemas de circulación se esperan desde las primeras horas de la tarde del viernes 28 de agosto, cuando aumentarán los desplazamientos tanto en sentido salida de los grandes núcleos urbanos como en las carreteras que conducen a zonas turísticas, destinos de costa y áreas de descanso.

El inicio del fin de semana provocará intensidades elevadas en varios de los principales corredores viarios, por lo que Tráfico recomienda planificar los trayectos y evitar, siempre que sea posible, las franjas de mayor concentración de vehículos.

Sábado 29: mayor intensidad entre las 9.00 y las 13.00 horas

El sábado 29 de agosto continuará el tráfico intenso en sentido salida desde primeras horas de la mañana. La franja más complicada se situará previsiblemente entre las 9.00 y las 13.00 horas, debido principalmente a los desplazamientos de corto recorrido hacia segundas residencias, playas y otras zonas de ocio.

Estos movimientos se concentrarán especialmente en las vías próximas a los grandes núcleos urbanos y en las carreteras de acceso a destinos habituales de fin de semana.

Domingo 30: el regreso se concentrará por la tarde

Durante la mañana del domingo 30 de agosto se esperan dificultades en los accesos a playas y zonas costeras, así como en las carreteras que comunican distintas localidades del litoral. A partir de la tarde comenzará a intensificarse el regreso hacia las principales ciudades.

La DGT sitúa el periodo más conflictivo entre las 16.00 y las 23.00 horas, cuando coincidirán quienes terminan sus vacaciones de agosto con los conductores que regresan después del fin de semana. Esta concentración de desplazamientos puede provocar retenciones en los principales ejes que conectan las zonas de costa y descanso con los grandes núcleos urbanos.

Lunes 31: último día de la operación retorno

El lunes 31 de agosto también se prevén dificultades de circulación, especialmente durante la mañana en trayectos cortos por las carreteras que comunican poblaciones costeras y zonas de playa. Los movimientos de regreso se mantendrán durante prácticamente toda la jornada.

Las mayores complicaciones volverán a concentrarse entre las 16.00 y las 23.00 horas, aunque la DGT espera que el tráfico esté más repartido que el domingo. Una parte importante de los viajeros habrá adelantado su regreso, lo que podría evitar picos de circulación especialmente elevados.

Noticias relacionadas

La operación especial cerrará así el periodo vacacional de agosto con una previsión de casi 6,9 millones de desplazamientos en España, de los que 1,2 millones corresponderán a las carreteras de la Comunidad de Madrid.