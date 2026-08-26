Dos detenidos por cinco atracos violentos en establecimientos de Madrid, Getafe y Coslada

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos autores de cinco atracos violentos cometidos durante el mes de agosto en Madrid, Getafe y Coslada, cuatro de ellos en tiendas de alimentación y uno en una gasolinera.

Según informa Policía Nacional, el primero tuvo lugar el pasado 3 de agosto en Getafe, donde dos hombres, portando armas de fuego, exigieron a un trabajador que les entregara toda la recaudación. Siete días después, el 10 de agosto, se registraron otros dos atracos en Madrid. En el distrito de Puente de Vallecas, uno de los presuntos autores asaltó un establecimiento de alimentación cuando el trabajador se disponía a cerrar el local. El individuo encañonó con una pistola al comerciante y le reclamó el dinero de la caja.

Ese mismo día, en el distrito de Moratalaz, dos hombres accedieron a una tienda portando una pistola y un hacha. Tras amenazar de forma reiterada al trabajador y causar daños en el mobiliario, obligaron a la víctima a entregar la recaudación.

El 12 de agosto se produjo otro nuevo robo con violencia e intimidación en una estación de servicio de Coslada. Los autores intimidaron al empleado con un arma de fuego y le exigieron el dinero de la caja registradora antes de huir del lugar en un vehículo.

El último atraco tuvo lugar durante la madrugada del 17 de agosto en el distrito de Retiro. Los dos hombres, uno de ellos armado con una pistola y el otro con un pico, reclamaron la recaudación del establecimiento. Durante el asalto, el individuo que portaba el pico golpeó el teléfono móvil de la víctima y le causó daños antes de huir.

Utilizaban disfraces

Según la Policía Nacional, los presuntos autores utilizaban diferentes elementos para ocultar su rostro, como gafas de sol, pañuelos y mascarillas quirúrgicas, e incluso una máscara con el rostro de un conocido actor de películas de acción. Asimismo, empleaban cintas adhesivas de fibra para ocultar sus tatuajes y dificultar así su identificación.

Tras varias gestiones de investigación y un dispositivo de vigilancia y seguimiento, los agentes lograron identificar y localizar a los dos sospechosos, que fueron detenidos el pasado 19 de agosto en el distrito de Puente de Vallecas.

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Los arrestados fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de cinco robos con violencia e intimidación. El juez decretó para ambos la prisión provisional.