La 'BMV' carbura y Mourinho sonríe en su regreso al Bernabéu

Habían transcurrido más de 13 años desde su adiós. Muchos de los presentes en el Santiago Bernabéu pensarían que nunca lo volverían a ver dirigiendo un partido del Real Madrid. Ante la Real Sociedad, The Special One volvió a ocupar el banquillo del conjunto blanco y encontró en Kylian Mbappé a su mejor aliado para conseguir la segunda victoria (4-1) consecutiva en este arranque liguero. No estará plenamente satisfecho el portugués tras lo visto en los primeros 45 minutos, pero el Real Madrid comienza a dar alguna muestra del producto final que quiere alcanzar su entrenador. Aunque falto de ritmo por momentos, el conjunto blanco se mostró especialmente cómodo en la presión en campo rival. Y ejemplo de ello es Jude Bellingham, que lo ejemplificó todo en ese tercer gol que regaló a Vinicius tras exhibir sus mejores virtudes.

El primer gol en la cuenta de Mbappé

Repitió Mourinho la puesta en escena plasmada en Cornellá unos días atrás. Los mismos once futbolistas saltaron de inicio para medirse a la Real Sociedad en el encuentro correspondiente a la primera jornada. The Special One optó por darle continuidad al equipo, una fórmula poco habitual en las primeras semanas de competición con los jugadores aún por alcanzar su mejor punto físico. Previamente, el Santiago Bernabéu en su totalidad rindió homenaje a los dos campeones del mundo que formaban parte del encuentro. Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella recibieron el aplauso del estadio madridista tras sumar la segunda estrella al palmarés de la selección española. Tampoco tardaron en llegar lo primeros canticos en favor de José Mourinho en su regreso a un Santiago Bernabéu hasta la bandera más de 13 años después de su marcha. Con todos los reconocimientos completados, echó a rodar el balón por primera vez esta temporada en el estadio madridista.

Le costó enormemente al Real Madrid hacerse con la pelota en los primeros compases del encuentro. No le pesó el escenario a la Real Sociedad, que le arrebató la posesión al equipo blanco durante la primera mitad. Ajustó Mourinho y el equipo comenzó a presionar tras pérdida en campo rival. En una de estas, Valverde arrebató una pelota comprometida a Sučić, pero Vinicius falló el mano a mano ante Remiro. Otra ocasión similar se sumó al contador de Mbappé. Acusó el Madrid mayor velocidad en la circulación de pelota, una asignatura que se vuelve más complicada si cabe con Arda Güler desplazado al costado derecho del ataque.

El público del Bernabéu comenzó a impacientarse, la permisividad de los suyos y los acercamientos del conjunto vasco desataron los primeros silbidos de la temporada en Chamartín. José Mourinho no dudó en mandar a calentar a cinco de sus hombres tras lo visto en los primeros 35 minutos. La decisión del portugués acarreó una reacción de los blancos en uno de esos chispazos que le caracterizan. Valverde se animó en la conducción y asistió a un Kylian Mbappé que, con un control sublime, dejó atrás a Jon Martín para definir con la pierna izquierda a la portería de Remiro. Se adelantó el Real Madrid en el encuentro, pero la alegría duró escasos minutos. En una jugada un tanto afortunada, Sučić cazó un balón en el área de los blancos y equilibró el partido al filo del descanso. Cayó el Real Madrid en el mismo error que cometió hace tan solo unos días ante el Espanyol: la llegada de segunda línea. Esta vez fue Carreras quien descuidó la llegada del croata, que definió a placer ante Courtois.

Los atacantes del Madrid se gustan

Señaló de forma directa José Mourinho a un Álvaro Carreras que no tuvo la mejor de sus tardes. El lateral gallego se marchó en el entretiempo, dejando su lugar al homenajeado Cucurella. Sumó Mbappé una nueva ocasión en los primeros minutos de segundo acto, una de esas que no se le suelen escapar al francés, tras una gran asistencia de Güler. El paso adelante del Madrid motivó los primeros cambios de Matarazzo. Aramburu, con cartulina amarilla, y Mikel Oyarzabal, que fue aplaudido nuevamente por el respetable del Bernabéu, fueron los escogidos. De poco le sirvió al técnico reale, que vio cómo el conjunto blanco volvía a adelantarse en el marcador. La asociación Bellingham-Mbappé dio sus frutos y el francés convirtió el segundo tanto de los blancos y su cuenta particular.

El entrenador del Real Madrid José Mourinho (d) felicita a Vinicius Jr. tras el cambio durante el encuentro / Kiko Huesca / EFE

De nuevo, el inglés se convirtió en protagonista tras regalar un tanto a Vinicius bajo la línea de gol. Bellingham mostró la actitud y perseverancia que lo caracterizaron en su llegada al Real Madrid para arrebatar la pelota a Beitia en área rival y después asistir al brasileño. Un arreón con dos goles en apenas ocho minutos para devolver la tranquilidad a las gradas del Bernabéu, que despidió con una sonora ovación al futbolista inglés. Los tres atacantes del conjunto blanco desplegaron su mejor versión en la segunda mitad. Fue Vinicius esta vez quien encontró a Mbappé para que el francés definiera con clase y picando la pelota por encima de Remiro.

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De forma plácida cerró el conjunto blanco un encuentro que pareció complicarse en la primera mitad. Con dos caras muy diferentes por parte del equipo de José Mourinho, que goza de un potencial ofensivo difícil de igualar en todo el continente. Se gustó el Bernabéu, que regaló una calurosa ovación a los recién llegados, en los últimos minutos de un partido que supuso el regreso de The Special One a la casa blanca.