CRISIS MIGRATORIA
Ayuso censura que haya ministros "a tortas" y "sin defender a los españoles en Ceuta"
La presidenta madrileña critica a Pedro Sánchez por "seguir de vacaciones" mientras el Gobierno está "en descomposición"
EFE
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez "es un desastre", pues tres "pilares del Estado" como son los ministros de Interior (Fernando Grande-Marlaska), Defensa (Margarita Robles) y Asuntos Exteriores (José Manuel Albares) "están a tortas" y "sin defender a los españoles en Ceuta".
"Tenemos un Gobierno en descomposición mientras Sánchez sigue de vacaciones", ha afirmado Ayuso en un mensaje publicado en la red social X y en el que ha aludido a las versiones contrapuestas ofrecidas ayer por Grande-Marlaska y Robles en torno al papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en las fechas previas a la llegada masiva de migrantes a Ceuta.
Robles insistió en el Congreso en que el CNI informó el 29 de julio a la representación del Gobierno en Ceuta de que había una convocatoria en redes sociales para la entrada irregular a nado de migrantes desde Marruecos, pero poco después, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Grande-Marlaska aseguró que no había ningún informe que "atisbara" la entrada masiva de más de 80.000 migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
"Ceuta es la España que nos va a dejar (Sánchez): invadida, abandonada y chantajeada por gobiernos extranjeros", ha concluido Ayuso.
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