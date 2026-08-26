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Aemet prevé un jueves otoñal en Madrid: lluvias y fuerte descenso de temperaturas en toda la Comunidad con máximas de 25ºC

Las lluvias más torrenciales se acumularán en la primera mitad del día, especialmente en la Sierra

Una mujer se protege de la lluvia con un paraguas, que en Madrid ya no se usarán contra el sol este jueves lluvioso

Una mujer se protege de la lluvia con un paraguas, que en Madrid ya no se usarán contra el sol este jueves lluvioso / Gabriel Márquez / EFE

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Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

Aquellos que llamaban el tiempo fresco, esperando con ansias la llegada del otoño, tendrán un día muy parecido en pleno agosto, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto que este jueves llueva como si fuera noviembre con termómetros también fríos, al menos para seguir siendo verano, con máximas de 25ºC para Madrid capital.

El resto de municipios de la Comunidad no difieren mucho, pero el que más se aleja es Aranjuez con 29ºC, mientras que Alcalá de Henares le sigue el paso con 28ºC. Más rezagados, están Getafe con 26ºC y Navalcarnero con 24ºC.

Bajan las temperaturas

Las mínimas también estarán en descenso. Para el caso de Madrid capital, bajarán a 15ºC, al igual que en Navalcarnero y Aranjuez. Pero Collado Villalba irá todavía más lejos, alcanzando los 13ºC, aunque Getafe y Alcalá de Henares harán lo propio a los 16ºC.

Como de costumbre, este frío ya se hará palpable en la madrugada, pero es que el calor no se sentirá por la tarde tampoco, teniendo en cuenta que el cielo estará bastante nuboso y la temperatura más alta se registrará a las 17:00 horas. No se quedará largo rato, en su lugar, rápidamente le dará el paso a la noche y, por ende, la gélida oscuridad.

Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días

Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

Será necesario desempacar algún abrigo y cobijas gruesas para dormir, pero no durarán mucho tiempo fuera del armario. Si bien este viernes será parecido al jueves, este sábado recupera los termómetros de 30ºC, que seguirán subiendo a comienzo de la próxima semana.

Un día de otoño en pleno verano: lluvia y niebla

El día amanecerá con intervalos nubosos abriéndose claros al final de la tarde. Sin embargo, alcanza el 80% de probabilidad de lluvia a las 7:00 horas, y el 90% a las 8:00, por lo que la humedad y los vientos fuertes están asegurados.

También por la tarde caerán chubascos, especialmente posibles a las 19:00 horas (15% de lluvia y 5% de tormenta). En cualquier caso, la Aemet ya ha descartado que el resto de la semana caigan más chubascos.

Gráfico de la probabilidad de precipitación para los próximos días

Gráfico de la probabilidad de precipitación para los próximos días / Aemet

En este sentido, espera precipitaciones débiles y dispersas que quedarán limitadas a zonas altas de la Sierra por la tarde remitiendo al final. Además, puede que se formen algunas nieblas matinales dispersas en zonas elevadas de la montaña.

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En cuanto a los vientos, serán flojos y moderados de suroeste, con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes dispersas en zonas elevadas de la Sierra.

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