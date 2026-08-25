MADRID
Tres detenidos tras una persecución hasta la T4 de Barajas con una caja fuerte robada en el coche
Varios vehículos policiales sufrieron daños durante la persecución por diversas vías de la capital
EP
Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres tras una persecución hasta la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con una caja fuerte robada en el coche, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.
Los hechos ocurrieron el pasado día 19 de agosto, sobre las 5 horas, en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, cuando los agentes acudieron por una agresión en vía pública comisionados por la sala del CIMACC 091.
Durante la intervención, un vehículo con varios ocupantes ignoró las órdenes policiales y emprendió la huida, iniciándose una persecución por diversas vías de Madrid (A-3, M-50, M-31, M-45 y R-3) finalizando al llegar al aeropuerto.
El conductor fue interceptado tras huir a pie tras bajarse del vehículo, mientras que los otros dos ocupantes fueron localizados en el interior del turismo, donde se halló una caja fuerte con signos aparentes de estar forzada, herramientas, guantes y un dispositivo de arranque.
El coche había sido sustraído días antes y la caja fuerte procedía de un robo con fuerza en una cafetería, cometido la misma noche en una localidad de madrileña. Además, durante la intervención, resultaron varios vehículos policiales dañados, han detallado fuentes policiales.
Por todo ello, se procedió a la detención de los tres varones como presuntos responsables de los delitos de robo con fuerza, robo/hurto de uso de vehículo, contra la seguridad vial, falsedad documental y daños. Posteriormente, han sido puestos a disposición judicial.
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