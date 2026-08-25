El transporte nocturno entre Talavera y Madrid se amplía para dar servicio a quienes terminan tarde sus actividades

Talavera de la Reina dispone desde este martes de una nueva conexión nocturna con Madrid que permitirá regresar desde la capital a las 00:30 horas de lunes a viernes. El objetivo es ampliar las alternativas de transporte para los vecinos que trabajan, estudian o desarrollan su actividad en Madrid y terminan a última hora.

El consejero delegado de la Sociedad de Infraestructuras del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Gerardo Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha del servicio, que, según ha explicado, busca "facilitar el regreso diario de trabajadores y estudiantes" y "permitirá a los talaveranos regresar a casa después de su jornada y evitar gastos de alojamiento en la capital".

La nueva conexión contempla una salida de Talavera de la Reina hacia Madrid a las 22:45 horas y otra de Madrid hacia Talavera a las 00:30 horas, ya en la madrugada del día siguiente. Ambas funcionarán de lunes a viernes.

Una alternativa para quienes terminan tarde en Madrid

Según Sánchez, la conexión pretende evitar que la falta de transporte nocturno obligue a quienes terminan tarde sus obligaciones laborales o académicas a permanecer en Madrid.

El servicio nace con el objetivo de "que ningún talaverano tenga que verse obligado a quedarse en Madrid, pagar una habitación o mantener un alquiler por no disponer de una alternativa de transporte que le permita regresar a casa al finalizar su jornada".

"Este nuevo servicio responde a una necesidad real de nuestros vecinos, hay muchos talaveranos que trabajan o estudian en Madrid y que terminan su actividad a última hora", ha defendido Sánchez.

"Desde la Sociedad de Infraestructuras hemos querido escuchar esa necesidad y trabajar para encontrar una solución. Nuestro objetivo es que nuestros vecinos puedan desarrollar su actividad profesional o académica en Madrid y, al mismo tiempo, puedan seguir haciendo su vida en Talavera, regresando a casa cada día", ha añadido.

Colaboración con Samar

La puesta en marcha de la conexión ha sido impulsada desde la Sociedad de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Su consejero delegado ha mantenido una reunión de trabajo con Juan Carlos García, representante delegado de Samar en Talavera, para abordar las necesidades de los usuarios y buscar una mejora de las comunicaciones entre ambas ciudades.

Sánchez ha destacado el papel de la compañía en la implantación del servicio: "Quiero poner en valor el esfuerzo realizado por Samar y agradecer personalmente a D. Juan Carlos García su disposición para escuchar nuestras propuestas y trabajar conjuntamente".

El responsable municipal considera la nueva conexión "un paso más en nuestro compromiso de mejorar la movilidad y las comunicaciones de Talavera, ofreciendo alternativas de transporte que se adapten a las necesidades reales de los ciudadanos y no al contrario".

"Queremos una Talavera bien comunicada, una Talavera en la que nuestros vecinos puedan trabajar, estudiar y desarrollar sus proyectos sin que la falta de transporte se convierta en una barrera", ha concluido.

Horarios del nuevo servicio nocturno Talavera-Madrid

De lunes a viernes:

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