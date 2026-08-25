Los sindicatos madrileños presionan a Educación para evitar la huelga indefinida del 14 de octubre

Con la vuelta al cole asomando ya en el horizonte, los sindicatos y organizaciones de la comunidasd educativa madrileña han vuelto a elevar la presión sobre la Consejería de Educación. El Comité de Huelga ha remitido una carta a la titular del ramo, Mercedes Zarzalejo, instándole a retomar las negociaciones para evitar la huelga indefinida prevista a partir del próximo 14 de octubre.

En el escrito, registrado este lunes, los convocantes aseguran que su intención es alcanzar un acuerdo antes de que comience un conflicto que califican de "gravoso", aunque advierten de que mantendrán el paro de manera indefinida si el Gobierno regional no muestra una "disposición real a negociar" y a mejorar las condiciones de la enseñanza pública madrileña.

La convocatoria de octubre fue decidida por el profesorado madrileño el pasado mes de junio. Docentes y entidades sostienen que esta llega tras años de movilizaciones y de reclamaciones sin respuesta suficiente por parte de la Administración. Entre otras cuestiones, la reivindaciíon principal es reducir la carga lectiva y reconocer determinadas funciones que actualmente desempeñan los docentes.

Tal y como recuerda la tabla reivindicativa remitida a Zarzalejo, los convocantes piden una reducción de la carga lectiva hasta los 17 periodos semanales en Secundaria y Formación Profesional y 22 en Primaria, computando también las horas de jefatura y tutoría. Piden además situar la interinidad por debajo del 8%, reducir permanencias y guardias, eliminar las séptimas horas y tener en cuenta las reducciones de jornada del profesorado mayor de 55 años en los cupos de los centros.

A ello suman una bajada generalizada de las ratios, con máximos de 13 alumnos en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria y 15 en FP, así como más profesionales y recursos para la atención a la diversidad y, al menos, un orientador por cada 250 estudiantes.

En el ámbito retributivo, las organizaciones exigen un incremento autonómico de 600 euros mensuales en el Complemento Específico General Docente para compensar la pérdida de poder adquisitivo, junto con la equiparación salarial entre cuerpos y la regulación y remuneración de las actividades complementarias.

Por último, la plataforma reclama reducir la burocracia y reforzar las plantillas administrativas, con al menos un auxiliar a tiempo completo por centro, además de recuperar al profesorado especialista en los talleres de FP e implantar la figura del prospector de empresa. En materia de infraestructuras, pide un plan integral de climatización, acabar con la construcción de centros por fases y completar la retirada del amianto.