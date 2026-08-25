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SUCESO EN CANTABRIA

Rescatan en un paraje de Camaleño a un padre y un hijo, de Madrid, que se habían perdido

Los efectivos del Gobierno de Cantabria realizaron el camino de regreso con los excursionistas perdidos, que no sufrieron daños físicos

Camión de Bomberos

Camión de Bomberos / EUROPA PRESS - Archivo

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EP

Santander

Bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado en buen estado a un padre de 49 años y a su hijo de 17, ambos procedentes de Madrid, que se perdieron en la zona de El Carrascal, en la localidad de Camaleño.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso en torno a las 22.30 horas de este lunes y, de inmediato, movilizó a bomberos del Gobierno de Cantabria y a la Guardia Civil.

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Los bomberos localizaron a los dos varones y, tras comprobar que se encontraban en perfecto estado, realizaron con ellos el camino de regreso hasta su residencia.

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