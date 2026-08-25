El PSOE-M afea que Planifica Madrid no le facilite el expediente de la compra del ático

El PSOE-M ha afeado este martes que Planifica Madrid le haya negado el acceso al expediente del ático que dicha empresa pública compró en abril por 6,3 millones de euros y que iba a servir como despacho de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, durante unas obras en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

La operación no se hizo pública en el momento de su ejecución y fue revelada por 'El País' el pasado 29 de julio; al día siguiente, en medio de una fuerte polémica, la Comunidad de Madrid anunció que venderá el inmueble y destinará el importe obtenido (el precio de salida es de 6,69 millones de euros) a las labores de recuperación tras los incendios que han asolado la Sierra Oeste madrileña este verano.

El 6 de agosto, la diputada regional del PSOE-M Tatiana Jiménez solicitó por correo electrónico a Planifica Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia, el expediente de la compra del ático, que a ojos de los socialistas es un "piso de lujo" sin habilitación normativa para funcionar como oficina. En un burofax fechado el 21 de agosto y al que ha tenido acceso EFE, Planifica Madrid rechaza la solicitud esgrimiendo que "cualquier petición de información al Gobierno" debe realizarse a través de la Asamblea de Madrid.

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"Consideramos que esta negativa es una prueba más de la falta de transparencia del Gobierno de Ayuso", ha protestado en un audio remitido a los medios la portavoz parlamentaria del PSOE-M, Mar Espinar, quien avisa de que, al tener el PP mayoría absoluta en la Mesa de la Asamblea, "podría negar, como hace siempre, que se dé una información que, por ley, debería ser pública".