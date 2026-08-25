Madrid critica la falta de datos para distribuir las vacunas destinadas a Ceuta

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha afirmado este martes que no existen “datos fiables” que permitan garantizar una adecuada trazabilidad y distribución de las vacunas que las comunidades autónomas enviarán a Ceuta para hacer frente a las necesidades sanitarias derivadas de la crisis migratoria.

“No se pueden repartir como los caramelos”, ha advertido desde los encierros de San Sebastián de los Reyes Matute, quien ha criticado que hayan tenido que transcurrir “casi tres semanas” para que la ministra de Sanidad, Mónica García, considerase necesario vacunar a la población ante esta situación.

La consejera madrileña se ha pronunciado así un día después de la reunión convocada por el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, en la que se acordó el envío a Ceuta de 45.000 dosis de distintas vacunas.

En concreto, está previsto remitir 15.000 dosis de la vacuna triple vírica, 10.000 de difteria-tétanos, otras 10.000 de varicela y 10.000 más de polio. El objetivo es prevenir la transmisión de enfermedades tanto entre la población ceutí que no esté vacunada como entre las personas migrantes llegadas a la ciudad autónoma.

Tras visitar el dispositivo sanitario preparado para los encierros de la localidad madrileña, Matute ha asegurado ante los medios que “Madrid va a ayudar a Ceuta”, aunque ha subrayado que las competencias sanitarias en la ciudad autónoma corresponden al Ministerio de Sanidad.

La consejera ha vuelto a reprochar a García que no actuara con anterioridad y ha acusado a la ministra de que, “después de estar de vacaciones, llegase a Ceuta para insultar y ser agresiva” con los dirigentes regionales, además de “abogar por cosas que no tienen ningún sentido”.

Matute también ha señalado que “llama la atención” que se haya fijado en 45.000 el número de dosis que deben enviarse y ha reclamado al Gobierno mayor “transparencia” sobre los datos empleados para calcular las necesidades de vacunación.

En este sentido, ha pedido al Ejecutivo que aclare “cuántas personas han entrado y a cuántas hay que vacunar” para poder organizar, según ha defendido, una distribución adecuada de las dosis y garantizar su trazabilidad.