Madrid Campus 365 reúne a más de 1.100 jóvenes en cursos de verano sobre IA, Big Data y cine

Más de 1.100 jóvenes han participado este verano en la primera edición de Madrid Campus 365, un programa piloto de la Comunidad de Madrid que ha mantenido abiertos durante julio y agosto 19 colegios mayores para ofrecer 41 cursos vinculados, entre otros ámbitos, con la Inteligencia Artificial (IA), el Big Data, el cine o el emprendimiento.

La iniciativa, dirigida principalmente a jóvenes preuniversitarios que quieren acercarse al entorno universitario antes de iniciar sus estudios superiores, ha combinado formación en grupos reducidos con la posibilidad de alojarse en los propios colegios mayores durante la realización de los cursos.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha visitado este martes el Colegio Mayor Santa María de Europa, uno de los centros participantes, donde ha hecho balance de esta primera edición, que el Gobierno regional plantea como experiencia piloto de cara a futuras convocatorias.

Según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, los participantes han otorgado al programa una valoración media de 4,85 sobre 5, teniendo en cuenta aspectos como los contenidos, la atención recibida, el contacto con los profesores y el aprendizaje en grupos reducidos.

IA, Big Data y creación audiovisual, entre los cursos más demandados

Aunque la programación ha incluido propuestas de distintas áreas, entre las formaciones que han registrado mayor demanda se encuentran Big data para entender el mundo, Automatización sin programar e IA generativa para creación de contenidos, junto con otras centradas en el ámbito audiovisual, como Taller de guion para cine y TV y Producir y dirigir tu primer documental.

También han despertado interés los cursos relacionados con el emprendimiento, dentro de una oferta que, al desarrollarse en formato semanal, buscaba permitir a los participantes tener un primer contacto con diferentes disciplinas sin necesidad de realizar programas de larga duración.

Los cursos han costado 30 euros por semana, mientras que el alojamiento en los colegios mayores se ha ofrecido por 50 euros diarios con pensión completa y por 75 euros para los familiares acompañantes.

Noticias relacionadas

Madrid Campus 365 ha contado con una inversión pública de 700.000 euros y la colaboración de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid. Tras esta primera edición, la Comunidad de Madrid ya estudia dar continuidad al programa, aunque todavía no ha concretado las condiciones de una nueva convocatoria.