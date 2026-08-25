ANUNCIO
El Ayuntamiento de Arganda del Rey alerta sobre 50 empadronamientos ilegales detectados
El Ayuntamiento de Arganda del Rey actuará como acusación particular en los casos de empadronamiento ilegal, similar a la estrategia contra la okupación
EP
El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha comunicado a la Guardia Civil más de 50 empadronamientos ilegales en 12 domicilios diferentes del municipio. Esta decisión llega después de conocer la detención por parte de la Guardia Civil de múltiples grupos organizados en Ávila, Toledo y Gandía, entre otras ciudades, según ha señalado el Consistorio en un comunicado.
El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, ha afirmado que esta situación se repite "por decenas de municipios de todo el país" como consecuencia de "una muy deficiente política migratoria del Gobierno de España". En este sentido, ha asegurado que en Arganda llevan meses trabajando para "ponerle freno".
"Esta es otra de las consecuencias de una regularización que está hecha sin ningún criterio ni ningún plan, y que tiene, una vez más, a todos los ayuntamientos de España y a los españoles como víctimas del Gobierno", ha añadido el primer edil.
En el caso de Arganda, Escribano ha destacado la labor del Consistorio durante los últimos meses para sacar a la luz estos empadronamientos y ha anunciado que el Ayuntamiento se personará como acusación particular en los casos en los que los vecinos denuncien hechos de esta índole. Asimismo, ha señalado que esta actuación será similar a la que, según ha indicado, ya realizan en los casos de okupación.
- Aemet pronostica un vuelco en la Comunidad de Madrid para este lunes: lluvias y fuerte descenso de las temperaturas
- Este es el cartel de toros de las Fiestas Patronales de Móstoles 2026: encierros, concurso de recortes y gran corrida
- La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
- Mercadillo de plantas desde un euro en Madrid: cientos de variedades en este vivero temporal de Salamanca
- Vivir bajo las bombas en el país europeo que España aún no reconoce: 'Nadie hizo nada para evitar la guerra
- Una víctima mortal y dos heridos a causa de un accidente de tráfico en Yunclillos (Toledo)
- El cuadro de George Washington que lleva 210 años en un palacio de Madrid: cruzó el Atlántico y jamás regresó a América
- Arganzuela se prepara para celebrar las Fiestas de la Melonera 2026: consulta la programación completa