Se van las lluvias y suben las máximas: este miércoles Madrid se vuelve a enfrentar tardes calurosas pero con fuertes vientos

Este miércoles subirán las máximas, hasta 31ºC, en Madrid pero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto también que llegue con fuertes vientos, especialmente durante la tarde en una jornada sin lluvias, por lo que los ciudadanos se verán obligados a dejar sus paraguas en casa y recurrir a las gorras para protegerse del sol.

Máximas por encima de 30ºC

En líneas generales, habrá temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos en las mínimas en la Sierra.

En concreto, las máximas de 31ºC llegarán a Alcalá de Henares y Aranjuez, donde la mínima es de 18ºC y 16ºC, respectivamente. A su vez, se registrarán 30ºC en Getafe, mientras que Madrid capital y Navalcarnero son precavidos y se conforman con 29ºC.

La máxima más baja será en Collado Villalba con 27ºC, y es que el municipio se queda también con la mínima más baja, de 15ºC.

A partir de este jueves, el índice ultravioleta desciende al nivel 'alto' (7), y se queda así lo largo de la semana. Este jueves parece ser más frío, ya que los termómetros subirán hasta apenas los 25ºC. De hecho, este viernes tampoco subirá mucho el umbral, a tan solo 26ºC.

A partir del sábado vuelven los valores de 30ºC, incluso un poco por encima, pues el próximo lunes seguirá la senda ascendente hasta los 33ºC.

Gráfico de la evolución térmica para los próximos días / Aemet

Sin lluvias, pero fuertes vientos

El calor de este miércoles se hará notar, en particular, de 13:00 a 19:00 horas, es decir, toda la tarde. Sin embargo, anochecerá a las 21:00 horas, por lo que el regreso a los valores mínimos no tardará en llegar.

En todo el día no lloverá. La Aemet todavía mantiene un 10% de posibilidades en la segunda mitad de la tarde, pero no será hasta el jueves que caigan los verdaderos chubascos.

La posibilidad de precipitaciones para la mañana de este jueves ha subido al 90%, prácticamente seguro que caerán gotas de agua. Por la tarde, baja al 10%, y ya es nulo el resto de la semana.

Gráfico de la probabilidad de precipitación para los próximos días / Aemet

No obstante, el fresco de este miércoles podría llegar por los vientos, que alcanzarán los 25 km/h en la primera mitad de la tarde, antes de las 18:00 horas. Durante la mañana, soplará a 20 km/h, así que prevalecerán los vientos intensos a lo largo del día.

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En la madrugada, será de apenas 5 km/h y por la tarde-noche, de 15 km/h, de tal forma que la mañana y la tarde serán las horas más intensas, principalmente de componente oeste y suroeste.