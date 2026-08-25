Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ático de AyusoSorogoyenIncendios Sierra OesteJardines del Príncipe de AnglonaEncierro San Sebastián de los ReyesMadrid ColombiaAlicia Fibrosis quísticaNuevos trenes de CercaníasEl tiempo
instagramlinkedin

EL TIEMPO

Se van las lluvias y suben las máximas: este miércoles Madrid se vuelve a enfrentar tardes calurosas pero con fuertes vientos

Los vientos intensos soplarán principalmente durante la mañana y la tarde, alcanzando los 25 km/h antes de las 18:00 horas

Unas personas pasan junto a un sistema de nebulización para refrescar el ambiente durante una jornada calurosa

Unas personas pasan junto a un sistema de nebulización para refrescar el ambiente durante una jornada calurosa / FRANCK ROBICHON / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

Este miércoles subirán las máximas, hasta 31ºC, en Madrid pero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto también que llegue con fuertes vientos, especialmente durante la tarde en una jornada sin lluvias, por lo que los ciudadanos se verán obligados a dejar sus paraguas en casa y recurrir a las gorras para protegerse del sol.

Máximas por encima de 30ºC

En líneas generales, habrá temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos en las mínimas en la Sierra.

En concreto, las máximas de 31ºC llegarán a Alcalá de Henares y Aranjuez, donde la mínima es de 18ºC y 16ºC, respectivamente. A su vez, se registrarán 30ºC en Getafe, mientras que Madrid capital y Navalcarnero son precavidos y se conforman con 29ºC.

La máxima más baja será en Collado Villalba con 27ºC, y es que el municipio se queda también con la mínima más baja, de 15ºC.

A partir de este jueves, el índice ultravioleta desciende al nivel 'alto' (7), y se queda así lo largo de la semana. Este jueves parece ser más frío, ya que los termómetros subirán hasta apenas los 25ºC. De hecho, este viernes tampoco subirá mucho el umbral, a tan solo 26ºC.

A partir del sábado vuelven los valores de 30ºC, incluso un poco por encima, pues el próximo lunes seguirá la senda ascendente hasta los 33ºC.

Gráfico de la evolución térmica para los próximos días

Gráfico de la evolución térmica para los próximos días / Aemet

Sin lluvias, pero fuertes vientos

El calor de este miércoles se hará notar, en particular, de 13:00 a 19:00 horas, es decir, toda la tarde. Sin embargo, anochecerá a las 21:00 horas, por lo que el regreso a los valores mínimos no tardará en llegar.

En todo el día no lloverá. La Aemet todavía mantiene un 10% de posibilidades en la segunda mitad de la tarde, pero no será hasta el jueves que caigan los verdaderos chubascos.

La posibilidad de precipitaciones para la mañana de este jueves ha subido al 90%, prácticamente seguro que caerán gotas de agua. Por la tarde, baja al 10%, y ya es nulo el resto de la semana.

Gráfico de la probabilidad de precipitación para los próximos días

Gráfico de la probabilidad de precipitación para los próximos días / Aemet

No obstante, el fresco de este miércoles podría llegar por los vientos, que alcanzarán los 25 km/h en la primera mitad de la tarde, antes de las 18:00 horas. Durante la mañana, soplará a 20 km/h, así que prevalecerán los vientos intensos a lo largo del día.

Noticias relacionadas

En la madrugada, será de apenas 5 km/h y por la tarde-noche, de 15 km/h, de tal forma que la mañana y la tarde serán las horas más intensas, principalmente de componente oeste y suroeste.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet pronostica un vuelco en la Comunidad de Madrid para este lunes: lluvias y fuerte descenso de las temperaturas
  2. Este es el cartel de toros de las Fiestas Patronales de Móstoles 2026: encierros, concurso de recortes y gran corrida
  3. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  4. Mercadillo de plantas desde un euro en Madrid: cientos de variedades en este vivero temporal de Salamanca
  5. Vivir bajo las bombas en el país europeo que España aún no reconoce: 'Nadie hizo nada para evitar la guerra
  6. Una víctima mortal y dos heridos a causa de un accidente de tráfico en Yunclillos (Toledo)
  7. El cuadro de George Washington que lleva 210 años en un palacio de Madrid: cruzó el Atlántico y jamás regresó a América
  8. Arganzuela se prepara para celebrar las Fiestas de la Melonera 2026: consulta la programación completa

Se van las lluvias y suben las máximas: este miércoles Madrid se vuelve a enfrentar tardes calurosas pero con fuertes vientos

Se van las lluvias y suben las máximas: este miércoles Madrid se vuelve a enfrentar tardes calurosas pero con fuertes vientos

El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid comparecerá en la Asamblea para informar de la empresa que compró el ático

El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid comparecerá en la Asamblea para informar de la empresa que compró el ático

Cursos para mujeres en Fuenlabrada: fechas, actividades y cómo inscribirse en septiembre

Cursos para mujeres en Fuenlabrada: fechas, actividades y cómo inscribirse en septiembre

Acholao, el pisco bar de Grupo Quispe en Madrid.

Alcorcón abre el registro para optar a sus próximas viviendas protegidas

Alcorcón abre el registro para optar a sus próximas viviendas protegidas

Madrid Campus 365 reúne a más de 1.100 jóvenes en cursos de verano sobre IA, Big Data y cine

Madrid Campus 365 reúne a más de 1.100 jóvenes en cursos de verano sobre IA, Big Data y cine

Recuperación histórica en Carabanchel: rehabilitada la Villa de San Miguel tras años de abandono y un incendio incluido

Recuperación histórica en Carabanchel: rehabilitada la Villa de San Miguel tras años de abandono y un incendio incluido

Madrid alcanza ya 70 de los cerca de 100 millones anunciados para la recuperación de la Sierra Oeste