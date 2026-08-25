De Harry Potter a La Odisea: estas son las películas que podrá ver por menos de 10 euros esta semana en Cibeles de cine

Sigue el verano, pero las temperaturas nocturnas ya se están enfriando, por lo que si bien Cibeles de cine se extiende hasta el 10 de septiembre, se acaban las oportunidades para disfrutar de las proyecciones nocturnas. Esta semana, los madrileños podrán ver bajo las estrellas películas como Harry Potter y la piedra filosofal o La Odisea por entradas desde 7 euros (en taquilla).

Harry Potter vuelve a Madrid

La llegada de Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger por primera vez a Hogwarts estará en una función bajo las estrellas a las 22:00 horas este sábado 29 de agosto, doblado en castellano y con la participación de Sergio Casas, creador de contenido fanático del mundo mágico, junto a Iván Fuentes, crítico de cine, para comentar detalles, secretos, influencias y momentos icónicos que hicieron de esta película un hito cultural.

25 años después de que los potterheads se sentaran una butaca para ver en la gran pantalla la primera entrega de la saga, el mundo mágico regresa con una versión extendida: 12 minutos de contenido adicional. Esta edición especial se presentará el 3 de septiembre a las 20.30 horas en los Cines Verdi de Madrid, que ya han puesto las entradas a la venta, así como en cines Cinesa, entre otros.

'Harry Potter y la Piedra Filosofal'. / Wizarding World

Esta semana en Cibeles de cine

Con proyecciones en idioma original y subtituladas, la semana comienza este martes 25 de agosto, con el drama y comedia política italiana La Grazia. Mariano De Santis, presidente (ficticio) de la República italiana, es un veterano político demócrata, humanista y católico, pero empieza a dudar de sus convicciones ante la decisión de aprobar, o no, la eutanasia.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair pt. 2 llega al día siguiente, este miércoles, para descifrar cómo termina la venganza del personaje de Uma Thurman en la película firmada por Quentin Tarantino. Tras los créditos, podrá ver el contenido extra que todavía muy pocos han podido conocer.

La Odisea llega este jueves para contar las desventuras de Odiseo en su regreso a Ítaca. Famosa por su elenco estelar, Matt Damon como protagonista, acompañado por Anne Hathaway, Tom Holland, Charlize Therone, Zendaya, Robert Pattinson, etc., también ha sido dirigida por un director de renombre: Christopher Nolan, quien ha decidido grabar su versión del clásico griego con cámaras IMAX.

Nolan en el rodaje de 'La Odisea'. / EPC

El viernes tendrá lugar la proyección de El ser querido, del aclamado director madrileño Rodrigo Sorogoyen, protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, pero ya se agotaron las entradas. Todavía quedan para la primera entrega de Harry Potter este sábado, como también para Romeo + Julieta este domingo en su 30 aniversario.

Leonardo DiCaprio como Romeo y Claire Danes como Julieta, la historia es la adaptación de la tragedia amorosa más conocida de Shakespeare desde la Verona moderna, entre la guerra y la rivalidad de dos poderosas familias.

Programación final: Taxi Driver, La La Land, estreno de La constelación del perro y más

El cine estival agotará sus mejores cartuchos en la última semana de su programación, empezando con la aclamada Hamnet el lunes 31 de agosto, seguida por El Drama el martes 1 de septiembre, Michael ese miércoles, y Los Tronos en la celebración de su 25 aniversario ese jueves.

La constelación del perro se estrenará en los cines de España el 26 de agosto, y a los pocos días llegará a Cibeles, en concreto, el viernes 4 de septiembre. En un mundo postapocalíptico, Hig, interpretado por Jacob Elordi, es de los pocos sobrevivientes de un virus mortal. Mientras lucha contra los Segadores, carroñeros errantes, lidia con la pérdida de su esposa, acompañado de un perro y la inesperada ayuda de los personajes de Margaret Qualley y Josh Brolinun.

Jacob Elordi, en un fotograma de 'La constelación del perro'. / 20TH CENTURY STUDIOS

Los clásicos regresan al poco tiempo, con La princesa prometida el sábado 5 de septiembre. Otro aniversario es el de Taxi Driver, que cumple 50 años de su estreno, uno de los primeros trabajos de la larga carrera de Rober De Niro y que se proyectará el domingo 5 de septiembre.

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Cronos, Grease, Bad apples, darán comienzo a la última semana de Cibeles cine, ya bien entrado septiembre. La última función será un sing along del romance entre Sebastian Wilder (Ryan Gosling) y Mia Dolan (Emma Stone) en La La Land el jueves 10 de septiembre.