POLÉMICA COMPRA
El Gobierno de Ayuso acusa a la izquierda de "tratar de tapar" el "caos" y la "corrupción" en España con el ático
El consejero Miguel Ángel García Martín ha acusado a Pedro Sánchez de ser "un traidor a España y a los españoles"
EP
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha acusado a la izquierda de "tratar de tapar" lo que está ocurriendo en España, "que no es otra cosa que caos y corrupción" por la gestión del Ejecutivo central, con sus alusiones a la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid a través de Planifica Madrid.
"Lo único que hay es un interés de la izquierda y de la ultraizquierda para tapar, o tratar de tapar, mejor dicho, lo que está ocurriendo en nuestro país, que no es otra cosa que caos y corrupción", ha censurado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, desde Patones.
Estas declaraciones se producen en el día en el que PSOE-M y Más Madrid han denunciado "falta de transparencia" por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras recibir una comunicación oficial en la que se les niega o se dilata el acceso al expediente sobre la compra del ático.
En declaraciones a los medios de comunicación, García Martín ha cargado contra el presidente, Pedro Sánchez, por "demostrar que es un traidor a España y a los españoles" por estar "descansando en la Residencia de la Mareta, mientras que Ceuta era invadida". "Una imagen que le va a perseguir toda la vida la de un presidente del gobierno de vacaciones en chancleta", ha aseverado el también portavoz del Ejecutivo autonómico, que ha asegurado que Sánchez "tenía más seguridad" en sus vacaciones que "los ciudadanos de Ceuta el día que fueron invadidos".
- Aemet pronostica un vuelco en la Comunidad de Madrid para este lunes: lluvias y fuerte descenso de las temperaturas
- Este es el cartel de toros de las Fiestas Patronales de Móstoles 2026: encierros, concurso de recortes y gran corrida
- La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
- Vivir bajo las bombas en el país europeo que España aún no reconoce: 'Nadie hizo nada para evitar la guerra
- Mercadillo de plantas desde un euro en Madrid: cientos de variedades en este vivero temporal de Salamanca
- El cuadro de George Washington que lleva 210 años en un palacio de Madrid: cruzó el Atlántico y jamás regresó a América
- Arganzuela se prepara para celebrar las Fiestas de la Melonera 2026: consulta la programación completa
- Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid