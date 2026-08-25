El Gobierno de Ayuso acusa a la izquierda de "tratar de tapar" el "caos" y la "corrupción" en España con el ático

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha acusado a la izquierda de "tratar de tapar" lo que está ocurriendo en España, "que no es otra cosa que caos y corrupción" por la gestión del Ejecutivo central, con sus alusiones a la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid a través de Planifica Madrid.

"Lo único que hay es un interés de la izquierda y de la ultraizquierda para tapar, o tratar de tapar, mejor dicho, lo que está ocurriendo en nuestro país, que no es otra cosa que caos y corrupción", ha censurado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, desde Patones.

Estas declaraciones se producen en el día en el que PSOE-M y Más Madrid han denunciado "falta de transparencia" por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras recibir una comunicación oficial en la que se les niega o se dilata el acceso al expediente sobre la compra del ático.

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En declaraciones a los medios de comunicación, García Martín ha cargado contra el presidente, Pedro Sánchez, por "demostrar que es un traidor a España y a los españoles" por estar "descansando en la Residencia de la Mareta, mientras que Ceuta era invadida". "Una imagen que le va a perseguir toda la vida la de un presidente del gobierno de vacaciones en chancleta", ha aseverado el también portavoz del Ejecutivo autonómico, que ha asegurado que Sánchez "tenía más seguridad" en sus vacaciones que "los ciudadanos de Ceuta el día que fueron invadidos".